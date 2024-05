ANALÝZA: Nosek nedostal možnost se ukázat. Co tím trenéři sledovali?

Do NHL nebyl draftován, přesto se svého snu nikdy nevzdal. V Pardubicích patřil mezi největší dříče celé extraligy. Svojí pílí a tvrdým tréninkem si ve třiadvaceti řekl o smlouvu v zámoří. Doposud stihl odehrát v nejlepší hokejové lize přes 400 zápasů, ovšem pro účast na letošním mistrovství světa je to málo. Do nominace se nevešel.

V zámoří nastupoval Nosek za Detroit, Vegas, Boston a v aktuální sezoně oblékal dres New Jersey. Ani v jednom týmu nehrál v prvních dvou formacích. Sporadicky naskočil ve třetí, jinak býval stabilním členem čtvrté pětky. U Bruins platil rovněž za nadstandardního útočníka na oslabení.

Vinou zdravotních problémů sice v Jersey odehrál pouze 36 utkání, na reprezentační sraz však dorazil fit. O místenku na šampionát se měl porvat na posledním přípravném turnaji v Brně.

Čuchnout dostal pouze jednou. Proti Finsku měl um prokázat vedle Ondřeje Paláta a Dominika Kubalíka, dvou ofenzivních tahounů. Tedy v roli, do které se nehodí. Nebo ho chtěli trenéři vyzkoušet i vedle kvalitnějších spoluhráčů? Může být. Pak by ale dávalo smysl, aby další zápas odehrál na pozici, na kterou je zvyklý už od roku 2015. Tedy ve čtvrtém, případně třetím útoku a na oslabení. Nestalo se. Pardubický odchovanec do víkendových utkání už nezasáhl a šampionátu se nezúčastní.

Přitom jen v sezoně 2022/23, kdy v dresu Bostonu odehrál 66 utkání, patřil k nejspolehlivějším defenzivním útočníkům NHL. A to i přesto, že pravidelně nastupoval proti nejlepším formacím soupeře. Měl těžší roli než 88 % ostatních forvardů, přesto se v defenzivě zastavil na 79. percentilu. V oslabení byl lepší než 86 % ostatních útočníků nejlepší ligy světa.

Sezona v Devils se hodnotí o něco hůře. Zaprvé odehrál méně zápasů a zadruhé svou roli sehrála i změna působiště. Navíc není tajemstvím, že New Jersey se celou základní část trápilo.

Nyní nastává otázka, kdo bude třetím a čtvrtým centrem reprezentace na MS? Mezi adepty patří Kondelík, M. Kovařčík, Tomášek či Voženílek. Až samotné zápasy ovšem ukážou, zda realizační tým rozhodl správně.

Faktem ale je, že na Betano Hockey Games nedostal Nosek férovou šanci. Bylo by to jako kdybyste na přípravu USA pozvali Alexe DeBrincata, strčili ho do čtvrtého útoku s defenzivně laděnými spoluhráči a doufali, že najednou bude skvělý do defenzivy. Nebyl by, a proto byste ho následně vyškrtli.