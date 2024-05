Střílíme, do brány! Češi už trénovali v Praze. Náznaky formací a tempo

Čas běží. Možná spíš sprintuje. Český národní tým už v pátek v úvodním skupinovém utkání domácího mistrovství světa vyzve Finsko. Po nepovedeném představení na brněnském podniku Euro Hockey Tour se výběr trenéra Radima Rulíka potřebuje dát dohromady. Začal s tím v úterý odpoledne, kdy v Praze vůbec poprvé trénoval a pájel vazby pro reprezentační vrchol sezony. „Určitě s námi ještě proběhne komunikace. Já sám budu plnit to, co mi bude řečeno,“ pověděl k vyjasňování rolí útočník Jáchym Kondelík.

Česká sestava stále není kompletní. Červený křížek v úterý definitivně přibyl u jména Tomáše Hertla, zato zelenou fajfku generální manažer Petr Nedvěd připsal k Davidu Kämpfovi. Útočník Toronta posílí národní mužstvo ve čtvrtek, čímž ještě patrně rozhodí načrtnuté formace.

V oblačném odpoledni jako první na ledovou plochu O2 areny spolu s brankáři vyjela čtveřice David Špaček, Pavel Kousal, Lukáš Sedlák a Jáchym Kondelík. Hlavně proto, že už se nemohli dočkat. „Člověk se těší, ani jsem nezvládal dospat. I když mi kolena trčí z postele,“ smál se bezmála dvoumetrový Kondelík.

Do útoku k němu kouč přihodil o dost agilnějšího Jakuba Fleka s Ondřejem Beránkem, jejich svižný pohyb působil svěže. Taky že několikrát provětrali obranu a zasunuli puk za záda Petra Mrázka či Lukáše Dostála.

Mezi tyčky se několikrát postavil i Karel Vejmelka, rozhodně však méně často než jeho konkurenti. Pokračuje trend z Českých her, kde gólman Arizony neodchytal jedinou minutu. Roli trojky podle tréninkových indicií bude plnit i na začátku turnaje.

Celkově se pražská jednotka pod Rulíkovou taktovkou těšila ostrému tempu. A když se kouči něco nezdálo, nebál se projevit emoce. Jednou dokonce holí bušil do plexiskla. V jeho hlasovém projevu byl vůbec rozdíl oproti nominační tiskové konferenci, kde působil spíš jako při pohřebním proslovu.

„Střílíme, do brány!“ křičel na tým, který v předchozích třech zápasech proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku skóroval jen dvakrát. „Tomas, najdi si centra… Ty si ho musíš najít,“ káral zase pro změnu Davida Tomáška, který kombinoval se zámořskými vyslanci Dominikem Kubalíkem a Ondřejem Palátem.

„Všichni jsme se těšili možná i na to, až budeme mít po tréninku,“ usmál se Kubalík. „Konečně to začalo. Ale jsem rád, že se do toho dostaneme, tělo to potřebuje, aby zapnulo.“

Po několika úvodních cvičeních se mužstvo soustředilo zejména na založení při hře pět na pět. Nácvik sledovala i malá skupinka finských zvědů, která bude čelit národnímu týmu v pátek. Češi dělají všechno pro to, aby severského soupeře skolili.

Důkaz? Tak třeba ostřílení borci Roman Červenka s Ondřejem Kašem si po nedokonalé akci dlouze vysvětlovali, jak by chtěli útok zosnovat příště. Do diskuze se přidal zadák Radko Gudas, na jejich vážných výrazech bylo víc než patrné, že si nepovídají o tom, na kterém pokojí si střihnou mariáš.

Reprezentace chce být připravená. A organizátoři zase dělají všechno proto, aby perfektní dojem vyvolala celá akce.

Jisté nedorazy přesto ještě vidíte. Zatímco kouč Rulík postával u střídačky, lepili technici v jeho blízkosti reklamní bannery. Na kostce nad ledem zase stálo falešné upozornění o práci ve výškách, a aby všichni přítomní vyklidili tribuny. Své místečko si přitom v hledišti našli i trenér Sparty a pomocník v českém štábu Pavel Gross s koučem české dvacítky Patrikem Augustou.

Sledovali soustředěnou, ale nikoliv napjatou atmosféru. Nejveselejší reakci vyvolal asistent Marek Židlický, který při výzvě, kdy obránci jedoucí zády k brance pálili z otočky, netrefil zařízení a musel dělat kliky.

„Žádný jednoduchý zápas tady nebude. Finové vezou to nejlepší, co mají. Jenom dobře! Hráli jsme s nimi nedávno, Praha je velkým lákadlem pro všechny. Věřím, že se připravíme,“ pravil po tréninku už se vší vážností Kubalík.