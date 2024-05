Bookmaker Tipsportu: Česko? Černý kůň MS. Negativitu vnímám pozitivně

Matěj Stránský se tlačí do české šance před švédskou brankou Filipa Gustavssona, v pozadí Ondřej Beránek • Pavel Mazáč (Sport)

„Po nominacích se nám vytvořil trojlístek favoritů Kanada, USA a Švédsko. Do Prahy a Ostravy přivezou nejlepší kádry! Kanaďané znají vítězné know-how. Jejich realizační štáb je na světové úrovni. Mohou si navíc vybírat z takřka neomezeného počtu hráčů. I když nebudou mít na soupisce úplná top jména, kvalita na zlato tam je pořád.“

Jaké dáváte šance českým hokejistům? Jsou pro ně plusem domácí kulisy, nebo je naopak mohou svazovat? Loni nároďák vypadl ve čtvrtfinále s USA, rok předtím urval bronz.

„Na papíře ke žhavým favoritům nepatříme. Co vnímám pozitivně, tak to je negativní nálada před MS a celkem ostrá diskuze nad konečnou nominací. Docela pro nás hraje i nepovedený díl seriálu Euro Hockey Tour v Brně. Důvod? Očekávám absolutní semknutí mužstva a touhu dokázat, že kritika nebyla na místě. Pokud bude nároďák soudržný a ukáže ochotu hrát na maximum, domácí prostředí je obrovské plus. Může výrazně pomoci.“

Kteří hráči potáhnou český tým?

„V ofenzivě by měli být vidět Roman Červenka, Dominik Kubalík a Ondřej Palát. Defenziva bude stát na borcích z NHL Radkovi Gudasovi a Janu Ruttovi. Jako velmi vyrovnanou vnímám brankářskou trojici.“

Ohromnou podporu fanoušků bude mít i Slovensko. Do Ostravy to mají kousek. Na koho se výběr našich východních sousedů bude hlavně spoléhat?

„Rozhodně na Juraje Slafkovského, Tomáše Tatara a Martina Pospíšila. Ti mají střílet góly, být produktivní.“

Slovensko naposledy získalo medaili v roce 2012. Na MS 2015, které se konalo právě v Česku, ani nepostoupilo ze skupiny. Podle kurzů to přitom nevypadá, že čekání na cenný kov letos ukončí. Proč bookmakeři Tipsportu Slovensku nevěří? Kde jsou jeho slabiny?

„Slováci nemají takové top hráče jako největší favorité šampionátu. Nejvýraznější slabina? V brankovišti. Domácí atmosféra by ale našim východním sousedům měla pomoct.“

Česko se na úvod MS poměří s Finskem. Slovensko vyzve Německo. Zkuste trefit přesné výsledky v základní hrací době, stejně jako komunita sázkařů v Tipovačce Tipsportu.

„Tipnu si Česko - Finsko 2:2 a Slovensko - Německo 3:1.“

Bude možné u zápasů MS využívat BetBuilder? Můžete ho sázkařům přiblížit? Třeba názorným sestavením scénáře na konkrétním příkladu - u bitvy Česko vs. Finsko.

„BetBuilder umožňuje vsadit si více příležitostí z jednoho zápasu na tiket. Pokud mám tezi, že utkání skončí 2:2, dá se BetBuilder sázka sestavit například z těchto tří příležitostí.“

Výsledek zápasu: Remíza

Počet gólů v zápasu: Méně než 4,5

Každý tým dá v zápasu 2 a více gólů: Ano

Kteří hráči zabojují o korunu pro nejlepšího střelce MS?

„Adrian Kempe, Lucas Raymond, Brady Tkachuk a Connor Bedard.“

Kdo se stane králem produktivity šampionátu?

„Myslím si, že vedle zmíněné čtveřice bude hodně bodovat obránce Švédska Victor Hedman.“

A kdo by mohl být vyhlášen nejužitějším hráčem MS (MVP)?

„Tipnu si Hedmana.“

Jak vidí šampionát sázkaři Tipsportu? Vypíchl byste nějaké zajímavé sázky?

„Zaujaly mě docela odvážné tipy na úspěch Velké Británie, tedy jednoho z top outsiderů MS. Na tiketech sázkařů se také často objevuje příležitost, že na turnaji vstřelí gól český nebo slovenský brankář.“

Jak náročné je pro bookmakery predikovat úvodní zápasy šampionátu? Do jaké míry jsou tato utkání pro tvůrce kurzů nečitelná?

„Nejtěžší je vypisovat zahajovací zápasy zámořských celků. V jejich případě je otázkou, jak si hráči spolu rychle sednou a přepnou na jiné podmínky, než na které jsou zvyklí z Kanady a Ameriky. Náročné na predikování jsou také duely velkých outsiderů, třeba Polska a Velké Británie.“

Koho pasujete do role černého koně turnaje?

„Zmíním Švýcary. Stojí tak trochu stranou největšího zájmu. Výběr však mají opět silný. A řeknu i Česko. Myslím si, že po nominaci se s ním moc nepočítá. Může se ale zopakovat MS 2010. Nejprve strach, že tým nepostoupí ze skupiny, pak obrovské stmelení mužstva a po neskutečné bojovnosti a pracovitosti zisk titulu.“

Platí, že se rozdíly mezi výběry vyrovnávají?

„Do okruhu týmů, které mohou vyhrát, se určitě dostává stále více mužstev. Viz loňské 2. místo Němců a 3. místo Lotyšů.“

Nad kým visí hrozba sestupu z elitní kategorie?

„Jednoznačně nad Polskem a Británií. Dost by mě překvapilo, kdyby sestoupil někdo jiný.“

Mohou se hokejisté Polska zbavit nálepky největšího outsidera MS?

„Ne. Kádr mají opravdu nejslabší. Na druhou stranu od nich očekávám ohromnou bojovnost. Vyhlížím velký zájem polských fanoušků. Když to odlehčím, vypadá to, že domácí kulisu budou mít na turnaji hned tři týmy.“

Jaké máte od MS očekávání?

„Věřím, že půjde o skvělý turnaj. S fantastickou diváckou atmosférou a prolomením návštěvnického rekordu.“

Dokážete si šampionát vychutnat i jako běžný fanoušek? Půjdete na některé zápasy osobně?

„Turnaj spíše přebijí pracovní povinnosti. MS tak strávím výhradně s klávesnicí mezi monitory.“

