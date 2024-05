Ocelář Daňo před MS: Máme možnost infikovat vítěznou mentalitou ostatní

„Máme možnost vítěznou mentalitu posunovat a infikovat i další hráče,“ usmíval se Marko Daňo po tréninku. „Věřím, že to zvládneme, pomůžeme a dobře do šampionátu vstoupíme.“ První zápas hraje Slovensko v pátek proti Německu (16.20). Devětadvacetiletý útočník si zatím nechává „mistrovské“ vousy. „Barber byl na dovolené, po obědě to stihnu, takže na rozjezd šampionátu už budu vypadat jako člověk,“ smál se Daňo.

V jakém jste rozpoložení? Panuje příjemná nervozita, natěšení?

„Těšíme se na začátek, jsme nedočkaví. Já tady zažil šampionát 2015, pamatuju si skvělou atmosféru, těším se. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat letos. Doufám, že se v prvním zápase dobře odrazíme do turnaje a potěšíme naše fanoušky.“

Po těžkém play off jste v pořádku?

„Menší šrámy po zblokovaných střelách z play off byly, ale není to nic, co by bránilo jet na národní tým. Jsem rád, že pozvánka přišla. Jsem zdravý a můžu mužstvu pomoc.“

Mistrovské oslavy jste s Čachem a Hudáčkem krotili?

„Tak...něco jsme oslavili, dva dny jsme trošku potáhli. V šetrném režimu. Věřím, že důvod na oslavy bude po tomto mistrovství. Prostor na oddych byl, zvládli jsme to, chuť je a energie taky.“

Zmínil jste, že jste v Ostravě zažil šampionát 2015. Dá se znovu čekat podpora velká, domácí prostředí?

„Bylo to úžasné! A nemůžu se dočkat prvního zápasu. Věřím, že potěšíme fanoušky a budeme jim dělat radost naší hrou. A že budeme mít i výsledky.“

Na začátek máte Německo, řekli jste si po poslední přípravě s USA (2:6), na čem zapracovat?

„Je třeba hrát šedesát minut, protože čtyřicet jsme hráli vyrovnanou partii, zápas byl otevřený. Potom jsme ve třetí třetině ztratili trošku koncentraci, na ní musíme zapracovat. Pokud budeme s kterýmkoliv soupeřem hrát naplno šedesát minut, tak máme šanci na úspěch.“

V Třinci jste hrál ve formaci s Liborem Hudáčkem. V národním týmu jste od sebe, nebude to problém?

„Trenéři se tak rozhodli, věřím, že toto složení bude fungovat. S Kudrnkou (Kudrna) a se Sukim (Sukeľ) jsme hráli v Bratislavě a myslím, že celkem solidně. Zatím jsme se sehrávali, na šampionátu chemii ještě zlepšíme a budeme platní pro mužstvo.“

Ve skupině máte i Američany. A ve výběru jsou i hráči, které znáte ze zámoří, je to tak?

„Ano, Seth Jones a Zach Werenski. Při přípravném zápase jsme se pozdravili a popřáli si štěstí. Ale ne zase tolik.“ (usmívá se)

Jak vnímáte složení slovenského mužstva? Co by mělo být jeho silnou stránkou?

„Hlavně rychlost, dravost a soudržnost. Máme mladé mužstvo. Kluci, kteří přijeli z NHL, ukazují, že jsou platnými hráči ve svých klubech, věřím, že tady zkušenosti z Ameriky přenesou a spojí se to s námi, kteří působíme v Evropě. Že vytvoříme dobrou partu a budeme moci pomýšlet na úspěch.“

Kromě slovenských se dají čekat i velké „nájezdy“ polských fanoušků. Kdo má bouřlivější fandy?

(usmívá se) „Ještě jsem proti nim nehrál, takže neumím říct. Sám jsem zvědavý, jak to bude, ale věřím, že naši fanoušci nás budou podporovat celý zápas. A doufám, že je potěšíme vítězstvím!“

Jak Slovensko trénovalo

Cehlárik - Hrivík - Slafkovský

Tatar - Cingel - Hudáček

Faško-Rudáš - Pospíšil - Regenda

Daňo - Čacho - Kudrna

Sukeľ

Fehérváry - Nemec

Ivan - Čerešňák

Koch - Grman

Gajdoš - Golian

Škorvánek (Hlavaj)