Šampaňské v šatně jako před 16 lety? Vždy věřím, hlásí kapitán Červenka

V místě, kde se teď usídlila reprezentace, už jednou slavil titul. Byl to rok 2008. Tehdy jako 22letá nastupující hvězda pomohl k extraligovému zlatu Slavii. Přesně v kabině, v níž stříkal šampaňské, se aktuálně chystá reprezentace před domácím šampionátem. „Vždycky věřím, že se může vyhrát,“ říká kapitán Roman Červenka, který céčko na dresu bude mít na čtvrtém mistrovství. Pražský chrám domácím týmům nepřeje. Že by se to po Slavii podařilo až reprezentaci?

Když přišel mezi novináře, na pravém oku měl viditelný monokl. Že by pozůstatek boje o nominaci? „Dá se říct. Ale té švýcarské. Nějak mě nemají rádi,“ pousmál se. Protože právě při utkání se Švýcary v Brně se poranil.

To už je pasé. Má před sebou další výzvu. Čeká ho jedenácté mistrovství. A co víc, dva zápasy mu chybí k tomu, aby dosáhl dvoustovky startů. Úctyhodné číslo. Atmosféru šampionátu v srdci hokejové země zažil už v roce 2015.

Jak vstřebáváte, že bude kapitánem i na vrcholném turnaji v Praze?

„Je to čest. Je to speciální, jde o domácí mistrovství. Na druhou stranu je to závazek. Doufám, že uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní.“

Budete spolu s asistenty Gudasem i Palátem působit na tým, aby byl psychicky odolný?

„Většinou to tak bývá, že lídři už mají něco za sebou. Ale není to jenom o nás třech. A o písmenu na dresu. Ale o tom, abychom hráli jako tým. Chceme se prezentovat, že budeme hrát jeden za druhého. To potom rozhoduje důležité momenty.“

Jste už natěšený?

„Příprava nějakou dobu trvá, myslím si, že jsme všichni rádi, že to začne. Doufám, že nebudeme moc nervózní, že nám to nesváže ruce a nohy. Že naopak využijeme energie z fanoušků. A dobře začneme.“

Jak vy osobně se snažíte oprostit od tlaku domácího turnaje?

„Nevím, devět let jsem to nezažil. Uvidíme v pátek. Já se soustředím na to, abych byl co nejlíp připravený. Musíme hodně komunikovat, abychom si pomohli na ledě. Ale i mimo. Řešit všechny věci v lajnách, v týmu. Ne, abychom se schovávali, ale abychom chtěli puky. A pak si myslím, že to bude v pohodě.“

Vybavujete si rok 2015?

„Nějaké vzpomínky jsou. Atmosféra byla skvělá, čekáme ji znovu. Zájem bude obrovský. V tomhle je to opravdu speciální. Ne všichni umějí udělat atmosféru jako Češi. V tom je to nezapomenutelné.“

Věříte, že máte dost psychicky silné mužstvo?

„Kdybych nevěřil, tak tady nemusíme být. Věřím, že sílu mančaftu ještě vybudujeme i v průběhu. A budeme se zlepšovat. Nepovedl se nám poslední přípravný turnaj. Možná to bylo i dobře, že nám to nastavilo zrcadlo a víme, na čem všem pracovat.“

Za dvě utkání se dostanete na metu 200 startů v reprezentaci. Uvědomujete si, co se vám podaří? V českém týmu to dokázali pouze David Výborný (219) a Petr Čáslava (201).

„Je to něco, o čem jsem ani nesnil. Až tak vysoko… Je to příjemný, ale není to nic, co bych řešil aktuálně. Máme před sebou nějaký cíl, velký závazek. Jednou, až se na to podívám s odstupem, budu spokojený. Už teď si toho vážím, že jsem reprezentační dres mohl oblíknout tolikrát. Je to speciální. Ale není to něco, o čem bych přemýšlel. Není na to čas.“

Je výhoda, že jste prošel celou přípravou od začátku? A byl jste u toho, jak se tým tvořil?

„Už dost z nás je pohromadě delší dobu. Čas hraje pro to, aby se kluci líp poznali a strávili spolu víc času. Zažili tím pádem víc srandy. Z toho se tvoří i lepší vztahy, když to tak řeknu. Pro nás je důležitý, abychom se během turnaje prezentovali týmově. Protože máme skvělé hráče, ale není tady Pasta. Nebo hráč takového formátu. Takže tým bude to nejdůležitější, abychom mohli něčeho dosáhnout.“

V hale neslaví tituly domácí týmy. Podařilo se to pouze Slavii v roce 2008. A vy jste tehdy byl u toho, může přijít podobný úspěch?

„Vždycky věřím. Vím, že se může stát cokoliv, což se potvrdilo i v roce 2010 při mistrovství. Není to jenom o tom, že mužstvo musí být složené z hvězd. Tak to nefunguje. Ale pochopitelně to nebude jednoduchý, konkurence je obrovská. My se moc nechceme dívat na ostatní. Musíme vytvořit dobrou partu, která udělá cokoliv pro úspěch.“

Kdyby vám v tom roce 2008 někdo řekl, že skoro za dvacet let budete ve stejné hale kapitán při domácím šampionátu, co byste mu řekl?

„Trošku jsi to přehnal, ne? Za dvacet let…“ (smích)

Tak dobře, za šestnáct. A co není, může být.

„Je to super. Vážím si toho. Na druhou stranu se soustředím na pátek a všechno ostatní jde stranou. Céčko i domácí MS. Je to čest pro mě, že můžu stále za nároďák hrát, ale soustředění jde na páteční utkání. To je všechno, co mám v hlavě.“

Co čekáte od Finů?

„Těžký zápas na začátek. Věřím, že nebudeme moc čekat na to, co se stane. A jaká bude atmosféra, co se bude dít. Ale že budeme připravení od začátku hrát naši hru. Na tom, na čem budeme domluvení. Pomáhat si, chtít puky. Ne, abychom byli schovaní a nechtěli hrát. Nebo čekali, co udělá soupeř. To by nebylo dobrý. Doufám, že budeme natěšení, plní energie.“