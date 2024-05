Slovenské zbraně? Rychlost a dravost. Vůjtek: Můžou být černým koněm MS

Tady jsme doma! Slovenští hokejisté se těší na masivní podporu fanoušků, kteří bleskově vykoupili prakticky všechny zápasy svého týmu v ostravské skupině. Silný a našlapaný tým s osmi zámořskými posilami si věří. „Slovensko může být černý kůň turnaje,“ říká i trenér Vladimír Vůjtek, který před devíti lety národní tým v Ostravě vedl. Tehdy se mu až tak nedařilo. Slováci spíš chtějí navázat na český šampionát 2004, kde až do semifinále neprohráli zápas a bojovali o bronz. Sport Magazín Plus k MS v hokeji objednávejte ZDE>>>

Pohled na soupisky plné hvězd v ostravské skupině favorizuje Američany a Švédsko. Ovšem pozor. S bouřlivou podporou tradičně divokých fanoušků v zádech mohou Slováci kousat. Hodně napoví hned první zápas, ve kterém se dnes střetnou s Německem, stříbrným překvapením loňského šampionátu.

Slováci z NHL nedosáhli pouze na zraněného obránce Erika Černáka z Tampy. I proto se jim do finálního výběru nevešli například extraligoví lídři Róbert Lantoši nebo Oliver Okuliar. „Za posledních sedm let, co spolupracujeme s Craigem (trenérem Ramsayem), bylo tohle rozhodování o finální nominaci asi nejtěžší,“ hlásil generální manažer Miroslav Šatan. „Hodně hráčů mělo v přípravě dobrá ofenzivní čísla. Ale tím, že dorazilo hned několik kluků z NHL, tak se na mistrovství nedostali ani ti, co hráli v úvodu přípravy dobře.“

Z útočníků má slovenský tým ze zámoří Juraje Slafkovského (Montreal), Miloše Kelemena (Arizona), Martina Pospíšila (Calgary), Pavola Regendu (Anaheim) a Tomáše Tatara (Seattle), který bude kapitánem týmu. Obranu vyztužili Martin Fehérváry (Washington), Šimon Nemec (New Jersey) a Patrik Koch (Arizona).

Juraj Slafkovský, teprve dvacetiletá jednička draftu 2022, dorazil v pohodovém rozpoložení. V posledním přípravném duelu vstřelil Američanům gól, a když šel po prvním tréninku v Ostravě na rozhovory, naoko bezradně kroutil v mixzóně hlavou, že ho nikdo nechce. S úsměvem na rtech si lehce postěžoval na kvalitu ubytování. „Rád bych bydlel jinde. Proč? Důvod je, že mě bolí záda z postele...“ usmíval se Slafkovský.

Drobné zdravotní problémy naopak dořešil ofenzivní divoch Martin Pospíšil. Na tréninku se proháněl ve třetí formaci, vše v pořádku. „Cítím se super,“ hlásil okamžitě. „Měl jsem menší zranění, které jsem dával dohromady, teď už se cítím velmi dobře. A těším se na zápas! V lajně jsme všechno mladší kluci, dobře fyzicky stavění chalani, očekává se od nás energie.“

Právě tímto stylem by se měl prezentovat celý slovenský tým. Zkušený kouč Craig Ramsay společně se svými kolegy staví na aktivním a nepříjemném stylu. „Jejich hra se mi líbí, hrají agresivní a bruslivý hokej. Slovensko může být černý kůň turnaje,“ říká i Vladimír Vůjtek starší, který bude během šampionátu svými postřehy pomáhat slovenské televizi Joj.

Z Vůjtkova výběru z roku 2015 jsou v současném týmu tři pamětníci. Třinečtí útočníci Marko Daňo, Libor Hudáček a kapitán Tomáš Tatar. „Před devíti lety tady byla atmosféra úžasná!“ okamžitě si vybavil Daňo. „Počítám, že to bude stejně bouřlivé, nemůžu se dočkat prvního zápasu. Věřím, že potěšíme fanoušky a budeme jim dělat radost naší hrou. A že budeme mít i výsledky.“

Na předešlém šampionátu v Ostravě sice Slováci sebrali po bodu Rusku (2:3p) i USA (4:5p), ale za tři body porazili pouze Slovinsko (3:1) a postup do čtvrtfinále jim utekl. Skončili celkově devátí. Před dvaceti lety to byla jiná jízda. Tým kolem Jána Lašáka, Zdeno Cháry, Mariána Gáboríka, Pavola Demitry nebo Miroslava Šatana bojoval o bronz. V Ostravě nenašel přemožitele, až po těsných prohrách s Kanadou (1:2) a USA (0:1) ve finálové fázi v Praze skončil čtvrtý.

„Našimi zbraněmi budou rychlost, dravost a soudržnost,“ vypočítával Daňo. „Máme mladé mužstvo. Kluci z NHL jsou platnými hráči ve svých klubech a věřím, že společně vytvoříme dobrou partu. A že budeme moci pomýšlet na úspěch.“

