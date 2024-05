Rulík: Pečlivě jsme se připravovali. Neuznaný gól? Zkrátka to musíte vzít

Máte radost, jak váš tým dokázal s Finy jezdit?

„Byl to vstup do turnaje, jsme šťastní, že jsme neprohráli. Ale teď se budeme už chystat na další zápas s Nory.“

Většinu zápasu jste měli převahu. Jak jste celkově klání, kde nakonec první gól padl až v nájezdech, viděl?

„Pečlivě jsme se na zápas připravovali a byl strašně těžký. To tedy bude tady každý. Všichni jsme rádi, že jsme utkání zvládli velmi slušným týmovým výkonem. Byla tam výborná obětavost a k tomu vynikající gólman.“

Byl jste spokojený s tím, jak se vašim hráčům dařilo dostávat od mantinelů a překonávat organizovaný finský val?

„V předchozích zápasech to z naší strany optimální nebylo, tak jsme se zaměřili na určité věci. Ale to není žádný konec, tady je práce na celý turnaj. Budeme se chystat na každý zápas.“

Původně dal gól ze hry Ondřej Palát, ale rozhodčí ho neuznali. Překvapilo, že trefa neplatila?

„Viděl jsem skrumáž před brankou, my jsme tam chtěli chodit. Ale nedokázal jsem odhadnout, jestli brankáři překážel, nebo ne. Měli jsme radost, že se povedl dát gól. No ale nakonec neplatil, takže to zkrátka musíte vzít.“

Můžete ještě popsat, jak se vyvíjela situace kolem Dominika Kubalíka, který odjel k porodu?

„To bylo velké téma. Měli jsme připravené dvě sestavy, s ním a bez něj. Hráli bychom na jedenáct útočníků, kdyby nemohl. Jen jsme čekali, kterou použijeme. Dopadlo to nakonec dobře. Dominik byl v hodně těžké situaci, asi se moc nevyspal. Myšlenky měl částečně tady a v porodnici. Ale zvládl to dobře.“

Ceníte si hodně toho, že na MS jel? Kolikrát se hráči ze šampionátu kvůli téhle radostné události omlouvali.

„Máte děti?“

Ano.

„Tak nevím, jestli jste se o ně staral prvních šest týdnů.“

Ne, manželka.

„No vidíte a Dominik to má úplně stejně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: . Kaše Hosté: Sestavy Domácí: Dostál (Mrázek) – Gudas (A), Krejčík, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Säteri (Larmi) – Määttä (A), Lehtonen (A), Rissanen, Kaski, Riikola, Saarijärvi, Vittasmäki, Mattila – Jääskä, Granlund (C), Puustinen – Innala, Kapanen, Puljujärvi – Puistola, Hyry, Jormakka – Mäenalanen, Björninen, Pakarinen. Rozhodčí Ansons (LAT), Holm (SWE) – Briganti (USA), Durmis (SVK) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků