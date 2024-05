Změnil se mi svět, zářil Kubalík! Od dcerky se mu neodjíždělo lehce…

Nejlepší den v životě! Ale hokej šel, při vší úctě, stranou. Útočník Dominik Kubalík prožil jinou emoci. Mnohem důležitější. V pátek se mu narodila dcera Mia! „Kdo má děti, ví, o čem mluvím. Změní se svět,“ vykládal hrdý táta po pátečním vydřeném vítězství 1:0 po nájezdech nad Finy. Pro něj to byla hektika. Do porodnice, být oporou manželce, pak zase rychle zpátky. „Byl to hrozně náročný den,“ připustil ofenzivní lídr reprezentace.

Na dopoledním rozbruslení chyběl. Tehdy oznámil asistent Jiří Kalous tu novinu: „Odjel do porodnice. Zápas možná stihne.“

Stihl. I když kouč Radim Rulík měl dvě varianty. Bez něj a s ním. „Byli jsme připraveni na všechno. Jinak by hrálo jedenáct útočníků,“ uvedl hlavní trenér.

Ale varianta B nemusela přijít. Kubalík byl v sestavě, na svém obvyklém místě – na křídle druhé formace.

„Emočně to létalo nahoru dolů, snažil jsem se v porodnici být aspoň nějaká opora, ale bylo to všechno o paní. Zvládla to fantasticky, já jsem tam byl spíš takovej podržtaška. Všechno skvělé, pocity jsou úžasné, jsem hrozně rád, že to holky zvládly,“ svěřil se šťastný táta.

Už během dne visela na sociálních sítích zpráva, že Mia i manželka Klára jsou v pořádku.

„Vstával jsem kolem šesté a kolem sedmé mi paní volala, takže jsem sednul a jel jsem. Ani jsem moc neplánoval, jak to bude nebo nebude, nakonec to dopadlo takhle, takže skvělý,“ popisoval Kubalík s tím, že se dcerka narodila přesně v den, kdy měli termín.

„Jsme za něj moc rádi. Hlavně že jsou holky v pořádku, to je to hlavní,“ řekl za celou kabinu kapitán Roman Červenka .

Že by se kvůli plánované rodinné události omluvil z MS?

I to mu proběhlo hlavou. Ale nakonec zvítězila touha zahrát si v Praze. „Samozřejmě to bylo v určitých debatách, řešili jsme to s paní. Ale jde o mistrovství doma, a to už se v mojí kariéře už nebude opakovat, takže jsme šli do toho,“ dodává s tím, že moc děkuje manželce, jak to zvládá.

I tak to pro něj byl těžký návrat z porodnice. „Neodjíždělo se mi jednoduše. Nicméně malá potom spala, paní byla taky unavená, takže jsem toho trošku využil,“ pousmál se.

Na ledě potom pomohl mužstvu k vítězství. Ale připouští, že hlavou byl občas jinde. U své rodiny.

„Dominik nebyl v lehké situaci, asi se moc nevyspal, myšlenky měl trochu jinde. Celkově to zvládl velmi dobře,“ kvitoval.