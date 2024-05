„Legenda“ Červenka: Nechci tady honit svoje statistiky. Skandovala celá hala

Ještě než přišel mezi novináře, jeho spoluhráč Lukáš Sedlák o něm prohlásil, že už je to legenda… „Já bych to nepřeháněl,“ reagoval skromně Červenka, který nechtěl o sobě moc mluvit. Předtím mluvil na ledě. Jeho dva góly byly pro vývoj zlomové. Během utkání skandovala opět zaplněná hala jeho jméno.

Měl jste v hlavě, že je to pro vás dvoustý zápas v reprezentaci?

„Nemyslel jsem na to do té doby, než jsem to slyšel na rozbruslení. Samozřejmě to bylo speciální a příjemné, zároveň ale kvůli vývoji utkání nebyl čas nad tím přemýšlet. Nechci tady honit své statistiky, důležitá je výhra. Nevyvíjelo se to dobře a je strašně důležité takový zápas otočit a potvrdit vítězství nad Finy. V neděli máme den volna, tak si můžeme trochu odpočinout, oddechnout hlavami a připravit se na Švýcary.“

Jak vám bylo po těle, když soupeř odskočil na 3:1?

„Bylo to nepříjemné. Ale i takové situace už jsme v minulosti zažili. Důležitý pak byl rychlý gól na 2:3, zůstali jsme díky němu v zápase. O přestávce jsme si pověděli, že tenhle zápas prostě vyhrajeme. Jakkoliv, ať už to bude o gól nebo o sedm. To je úplně jedno. Počítají se tři body.“

Takže jste zůstávali klidní?

„Po první třetině už relativně jo, ale po třetím obdrženém gólu jsme byli takoví skleslí, což by se nám nemělo stávat. Na začátku druhé třetiny jsme ubránili oslabení tři na pět, což byl důležitý moment, a pak už to bylo dobrý.“

Je to podle vás důležitá výhra i pro gólmana Petra Mrázka? Který prožil těžký úvod?

„V první třetině jsme ho v tom nechali. A i když už pak nebyl v takové permanenci, předvedl super zákroky.“

V hledišti seděly legendy, členové Síně slávy. Třeba pánové Martinec, Pouzar, ale i mladší ikony jako Patera, Reichel. O to víc vás to těší?

„Pochopitelně je to fajn, ale já opravdu hlavně řešil tým. A zápas.“

Statistice vévodí David Výborný, pětinásobný mistr světa. Ten má 219 utkání a tvrdí, že ho můžete překonat. Těší to?

„Vyrůstal jsem, když jeho generace vyhrávala zlaté medaile a byla pro mě velká motivace si za nároďák vůbec někdy zahrát. Ti kluci pro mě byli důležitým motorem, abych se dostal tam, kde jsem.“

A vidíte, máte 200 utkání.

„Že ale jednou budu mít tolik zápasů, o tom jsem ani nesnil.“

Podle spoluhráče Lukáše Sedláka už jste legenda. Jak se to poslouchá?

„Já bych to nepřeháněl... Čísla to jsou pěkná, ale jsme tady kvůli něčemu jinému. To je jediné, na co se soustředím. Přišlo sedmnáct tisíc lidí, byla skvělá atmosféra. Každé vítězství a vlastně i samotný moment na ledě před takovým publikem, je úžasné.“

Jste rád, že jste ukázali charakter? Určitě není legrace takové utkání otočit, zvlášť doma, navíc se zarputilými Nory.

„To fakt není jednoduché… Zažil jsem jich spoustu, kdy se nám to povedlo, ale i řadu těch, které jsme nezvládli. Byla by škoda po vítězství nad silnými Finy si to hned zase nechat vzít. Všichni jsme si uvědomovali důležitost zápasu, nikdo ho nechtěl podcenit.“

Spoluhráči vám gratulovali už při rozbruslení, že?

„Byl to příjemný moment, ale důležitá je výhra.“

Nejvíc zápasů za Česko

219 - David Výborný

201 - Petr Čáslava

200 - Roman Červenka

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:37. Solberg, 12:10. Steen, 16:32. E. Salsten Hosté: 06:06. Červenka, 17:12. Červenka, 35:54. Beránek, 45:19. Stránský, 56:59. Hájek, 59:07. Palát Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Solberg, Johannesen, Nörstebö (A), Hansen, Kåsastul, Krogdahl, Engebråten – Thoresen (C), E. Salsten, Zuccarello – Berg-Paulsen, Vikingstad, T. Olsen – Steen, Vesterheim, Brandsegg-Nygård – Martinsen, H. Salsten, Rönnild – Trettenes. Hosté: Mrázek (Dostál) – Gudas (A), Krejčík, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Rozhodčí Hronský (SVK), MacFarlane (USA) – Heffner (GER), Lundgren (SWE) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků