Pavelec o plánech s brankáři i své roli: Točit tři gólmany není ideální

Pavelec strávil jako aktivní gólman 11 let v NHL. Na mistrovství světa startoval čtyřikrát, objel osmnáctky, dvacítky, olympiádu, Světový pohár. Vyzkoušel si rezervní úlohu i post neohroženého startéra. Ví, jaké to je čapat na domácí půdě před natěšenými fanoušky. A získal tím jasnou představu, co si od brankářského mini týmu na ostře sledovaném šampionátu slibuje.

Pokud do scénáře nevstoupí neočekávaná událost, bude se plánu zásadově držet. K tomu nicméně patří snaha neposkytnout žádná vodítka, byť podle průběhu tréninků národního týmu poměrně bezpečně poznáte, kdo se chystá mezi tři tyčky.

„Nechceme nic říkat předem,“ uvedl Pavelec. „Dozvíte se vždycky v den zápasu. Trenéři soupeře mají povětšinou nasledované všechny tři gólmany. Ale proč jim ještě pomáhat?“

Totéž zná i z druhé strany, kdy přispívá českým střelcům k tomu, aby napnuli síť. „Snažím se zjistit, co brankář dělá, v čem je silný. Nájezdy jsou samostatná kapitola, tam mi pomáhá videokouč Kuba Zelenka. Z větší části jeho práce. Na mně je to podat správným směrem a ve správný čas,“ rozebral Pavelec reprezentační scouting.

I protivníci vedou svůj drobnohled, který mohou s klidem zúžit na dvě jména. Důvod? Karel Vejmelka na šampionát dorazil v pozici třetího vzadu. Vidíte to už při nácviku, kdy některé akce sleduje pouze od střídačky, občas poskytne odpočinek jednomu z kolegů.

„Nevím, jestli je ideální rotovat tři gólmany,“ přiznal i Pavelec při odpovědi na dotaz, zda plánuje zapojit Vejmelku do zápasového kolotoče. „Uvidíme, může se stát cokoliv, což jsme viděli na předchozích turnajích. Každý má roli. Zápasů zase není tolik, aby byli v zápřahu všichni.“

Může si být jistý, že Vejmelka svou úlohu přijal. Taky s ním byla patrně dlouho dopředu probíraná, neboť Arizona měla play off NHL daleko, stejně jako Dostálův Anaheim a Mrázkovo Chicago. Gólmani tak museli tušit, jaké jsou s nimi záměry. Vytvořili dobře fungující kolektiv.

„V tom hraje Karel Vejmelka velkou roli. Ale stejně tak další kluci. Všichni tři vychází výborně,“ pochvaloval si Pavelec.

S hlavním koučem Radimem Rulíkem chtěli vytvořit co možná nejsilnější brankářskou trojku. Že mohl pozici návštěvníka v betonech namísto Vejmelky přijmout mladý talent typu Jakuba Málka? Z určitého úhlu pohledu to smysl dává. Jenže s letošním turnajem se pojí velký tlak, riskovat zranění, výpadek formy a zároveň nemít adekvátní záskok si mužstvo jednoduše nemohlo dovolit.

A taky se projevuje výhoda domácího prostředí – Vejmelka by do Česka v pauze mezi sezonami putoval tak jako tak. I kdyby na MS nechytal, trip do Prahy mu nikterak život nekomplikuje.

ČEŠTÍ BRANKÁŘI V SEZONĚ 2023-24 Lukáš Dostál Petr Mrázek Karel Vejmelka Zápasy 44 56 38 Výhry 14 18 13 Průměr 3,33 3,05 3,35 Úspěšnost (%) 90,2 90,8 89,7 Čistá konta 1 1 1