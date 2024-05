Bitka extrémně prospěla, velký signál. Jandač do Sparty? Grossovi řekl...

Důležitý zápas pro českou reprezentaci skončil prohrou na nájezdy 1:2. Tým Radima Rulíka si ale proti Švýcarům ověřil jednu klíčovou věc pro případné vyřazovací boje. „Ať už půjdeme do čtvrtfinále z jakékoliv pozice, dnes jsme si s poměrně silným protivníkem potvrdili jednu věc. Švýcarská první lajna je fakt nabitá a v přesilovce je fakt peklo ji bránit, ale v pět na pět jsme je zas až tolik do ničeho nepustili. Pro nás je to velké povzbuzení, i kdyby nikdo nepřijel z Ameriky,” byl přesvědčen Michal Mikeska ve studiu iSport.cz po zápase národního týmu.

V nabitém Zimáku živě jsme spolu s ním i Josefem Jandačem, novým trenérem hokejové Plzně, probrali celou řadu témat. Od elektrizující atmosféry na šampionátu během frenetického závěru druhé třetiny. Přes bitku, která vyburcovala český tým k vyrovnání. Ale taky k postu brankářské jedničky, který si poměrně suverénně uzmul Lukáš Dostál.

„Čiší z něj klid, spolehlivost, puky z něj nevypadávají, přijde mi hrozně jistej. Dodává mužstvu klid, takový to na mě budí dojem,” podotkl Jandač s klasickou úsměvnou poznámkou takřka všech hlavních trenérů, že gólmanům zase tolik nerozumí. „Dostal ze dvou zápasů ze hry jeden gól, takže to svědčí o jeho výkonnosti a kvalitě.”

V premiové části Zimáku, kterou najdete i na zimakpodcast.cz, bylo jedním z hlavních témat možné posílení národního týmu po případném konci opor. Carolina sice zdramatizovala sérii s Rangers, ale stále je duel od vyřazení, což by znamenalo případný přílet Martina Nečase. Stejně tak má mečbol Florida vůči Bruins, za které působí hned trojice Čechů v čele s Davidem Pastrňákem.

A Jandač upozornil na důležitý bod v případné donominaci. Radim Rulík si totiž nechal tři místa na soupisce. „Je potřeba jasně říct, jestli riskovat a jít do zbytku zápasů se sedmi beky. Přičemž není jisté, jestli by to Filip Hronek stihl, a tak by musel být dopsán Jan Ščotka. Pak už jsou místa jen pro dva útočníky. A pro mě je volba jasná. Pokud by byli k dispozici Nečas a hráči Bostonu, tak mám jasného Pastrňáka s Nečasem,” prohlásil Jandač a Mikeska souhlasil. Proč ne Zacha - a kdo by musel oželet zbytek šampionátu ze stávajícího kádru?

Zároveň jsme se ale výrazně ve velkém rozhovoru dotkli i Jandačova nového angažmá v Plzni. Nerodilo se snadno, bývalý kouč reprezentace si málem plácl i se svým někdejším zaměstnavatelem ze Sparty. Proč ale Pavlu Grossovi musel říct ne a co nakonec rozhodlo pro nabídku ze západu Čech? A jak má Jandač vymezeny kompetence u Martina Straky? Má Plzeň pokračovat jako rozvojová organizace a nakolik připravení jsou mladí hráči?

O tom všem exkluzivně ve velmi otevřeném Zimáku živě mluví Josef Jandač s Michalem Mikeskou. Moderuje Martin Vait.

0:00 Hodnocení zápasu. Dostál jako hráč zápasu. A jednička i pro čtvrtfinále? Řekl bych, že ano, potvrzuje Jandač

8:06 Ať už půjdeme na jakéhokoliv soupeře ve čtvrtfinále… Beránkova bitva jako klíčový faktor pro bod Čechů

21:22 Posily z NHL: Koho nevzít z trojice Nečas, Pastrňák, Zacha? A koho by nahradili?

31:00 Nové angažmá v Plzni. Jak si Jandač vymezil kompetence se Strakou?