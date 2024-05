Český objev o roli v nároďáku i volném čase při MS: Atmosféra? Nepopsatelné

Česko v něm má poklad. Dělovou kouli, kterou jen tak nezastavíte. Útočník Ondřej Beránek (28) odvádí pro Radima Rulíka ve čtvrté formaci ohromné penzum práce. Při jeho nominaci kouč prokázal odvahu, vsadil na to, že karlovarská střela splní, co se od ní očekává. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz reprezentant hovoří o své roli, volných chvílích na turnaji, trápení Energie i činnosti myslivce. „Na Vysočině máme les, práce na celý život,“ vypráví.

Z nerostu zapadlého v západních Čechách se stává reprezentační drahokam. Že měl Beránek v extraligové sezoně za 48 zápasů 21 bodů, nikoho ze štábu národního týmu netankovalo. Rulík si ho nevybral kvůli produktivitě, stejně jako před ním Kari Jalonen. „Pro mě něco jiného než v klubu, jsem spíš defenzivní útočník,“ přiznává dělník poslední lajny.

Po dalším dlouhém kempu jste si opět zajistil účast na mistrovství světa. Čím to je?

„Vždycky jdu týden po týdnu, v rámci přípravy zápas od zápasu. Nikdy nevíte, co se v nich může stát, nechcete si to zkazit, naopak se vám něco může povést. Je dobré nastoupit do kempu dřív, protože máte pak zažitý systém, což je výhoda. V konečné nominaci hraje roli hodně aspektů, proto si moc vážím toho, že jsem se dostal znovu až sem.“

Navíc jako hráč, který před pouhými šesti lety nastupoval za Karlovy Vary až v první lize…

„Ještě předtím jsem čuchnul na 15 zápasů do extraligy. Spadlo se, ale udržel se celý tým. Hlavní bylo se vrátit, ve výsledku super zkušenost, že jsme to hned dokázali. Pak už jsem měl velkou příležitost se ve Varech vyhrát, za což děkuju. Dál jsem se dostal pílí a každodenní pracovitostí jak na ledě, tak v posilovně. Touha zahrát si za nároďák, tu má každý hráč. A u mě se naplnila.“

Máte někdy čas si to uvědomit, přemýšlet nad svou cestou?

„Většinou nějaká taková myšlenka přijde, že jsem se dostal až sem. I když je to ohromné štěstí, které musíte mít v životě – na trenéry, na hráče, na všechno.“

A taky potřebujete dřít. Přijal jste reprezentační úlohu pracanta?

„Moje hra je tvořená přesně tady tím, ale je to trošku něco jiného než v klubu. Tam s Jirkou Černochem hrajeme první lajnu, jsme podobné typy, hodně