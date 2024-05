„Bodyguard“ Gudas ve svém živlu. V čem je největší přínos českého tvrďáka

Přesně na to se fanoušci těšili. Na drsňáka už podle vizáže. Bouráka, s nímž není radno se srazit. Lídra, který každé mužstvo nakazí bojovností. Mistra hitů. Bodyguarda. Obránce Radko Gudas je ve svém živlu. I z toho, jakým hokejem se zatím tým prezentuje. „To je přesně podle mého gusta,“ hlásí. Jenže pozor, není „jen“ postrach pro soupeře. Podle pokročilých statistik patří mezi nejlepší hráče, i díky němu vstoupilo mužstvo do šampionátu úspěšně. V čem je jeho síla?

Když uvidíte propadlý chodník, radši přejdete na druhou stranu. Abyste si neublížili. Když na ledě vidíte Radka Gudase, taky se mu radši vyhnete, čímž se dostanete do míst, kde už nejste tak nebezpeční. Prosté, ale účinné.

Jeden z hlavních profitů mít v mužstvu 33letého nekompromisního zadáka. NHL už to dobře zná. Teď si podobné pocity po čase prožívají soupeři na mezinárodní scéně.

„Řeknu to jednoduše. Určitě je lepší ho mít v mužstvu, než proti němu hrát,“ usmívá se útočník Lukáš Sedlák, který proti Gudasovi párkrát nastoupil v zámoří. Tentokrát bojují za stejné barvy v bouřící O2 areně. Ta se i díky báječné atmosféře mění v bublající kotel, v němž se protivníci mají uškvařit.

„Jsem zatím nadšený z toho, jak hrajeme. Jak všichni bojují, chodí do soubojů, padají do střel. Jsou nebojácní. Bojujeme jeden za druhého. Všichni jsou to