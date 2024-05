Jágr si užívá domácí MS: Je to rachot! Pasta k týmu? Pro nás klíčová věc

Už po pár dnech je jasné, že letošní mistrovství důrazně útočí na rekordní návštěvnost z předchozího turnaje v Praze a Ostravě. V roce 2015 jste byl přímo u toho, je letošní turnaj ještě výraznější?

„Pro mě je to úplně jiný, hrozně moc odlišný. Jako hráč atmosféru tolik nevnímáte, soustředíte se na svoji práci, ale až teď jako fanoušek si naplno uvědomuju, jak skvělou akci dokážeme udělat. Na tribuně je to ohromný rachot, proti Švýcarům mi kulisa přišla z těch tří našich zápasů asi nejlepší.“

Výborná je i produkce na kostce a práce s diváky, souhlasíte?

„Jednoznačně, umí to. Je to fakt hezký. O2 arena je u nás jediná hala, kde se zábava blíží nebo rovná americkému stylu, když to tak řeknu. Je to pojaté ve velkém. Nepotřebujete kotel fanoušků jako na ligovém zápase, díky programu na kostce dostanete lidi do varu. Jako celek se mi to líbí moc. Skvělá show. Navíc lidi umí ocenit, že kluci bojují. Fanoušci vědí, jaký máme tým a maximálně ho podporují. Taky jsem rád za jednu věc. A to hodně.“

Jakou myslíte?

„Konečně tady máme něco, co lidi dokáže spojit a naladit na stejnou vlnu. Zároveň jsem až hotovej z toho, že vždycky musíme počkat na nějakou velkou a povedenou akci, anebo na průšvih. Pak se teprve dáme všichni dohromady. Mám za to, že jsme moc malý národ, abychom měli až tak rozdělenou