Pardon, Roberte... „Fanoušek“ Voráček baví národ, ale přišla i kritika

Slyšet ho je skoro stejná lábuž, jako když létal po ledě a sázel góly. Je vtipný, trefný a neotřelý. Myšlenky a zkušenosti excelentního hráče umí přeložit do srozumitelné řeči. Jakub Voráček přinesl do vysílání bezprostřední emoce, lidskost a přirozenost. „Pardon, mikrofon. První kaňka,“ omluvil se s úsměvem při živém vstupu s Robertem Zárubou, když si uvědomil, že nemá zapnuté zařízení a není tedy slyšet.

Za tohle všechno Jakub Voráček sbírá body u diváků. Na svého oblíbence Bruce Springsteena jezdí, kdykoli hraje někde v dosahu. Třeba i několikrát během jednoho turné. Stejně tak jsou televizní diváci nadšení z bývalé hvězdy NHL u televize. Vedle komentátora Záruby se zrodil nový Boss. „Teď musíme Švýcary zmáčknout a upéct je na pekáči,“ pravil poté, co Matěj Stránský vyrovnal v pondělním duelu.

Střelec Davosu se na velkých turnajích trápil. Za 21 zápasů na dvou mistrovstvích světa a olympiádě dal jediný gól. V Praze skóroval ve třech utkáních dvakrát. Obstaral vítěznou branku Norsku a dával na 1:1 se Švýcary, což ve finále znamenalo další bod pro český tým. S Voráčkem u mikrofonu a jeho číslem na zádech pookřál.

„Číslo 93 žije,“ hlásil Záruba „Chci poděkovat Matěji Stránskému s číslem 93, že dal gól, jelikož moje mamča je na prvním zápase od té doby, co jsem nastoupil ve Finsku. Takže aspoň si může trošičku udělat takové deja vu,“ dodal Voráček.

Na posledním domácím šampionátu před devíti lety byl kapitánem českého týmu. Nedávno ohlásil konec hráčské kariéry, mezitím se převtělil do role spolukomentátora. Do branže vnesl zdravou vášeň a jasný názor. Nepůsobí upoceně, zato živě a lidsky. „Když mi v NHL nadával, tak vždycky česky,“ poznamenal o švýcarském útočníkovi s českými kořeny Kevinu Fialovi.

Záleží mu na tom, jak vystupuje a co povídá. Ačkoli přiznal, že nad přípravou netráví hodiny času a je spíš freestyle. Tím ponouká i Zárubu, aby se víc odvázal. „Pardon, Roberte, já jsem trošku emotivní v těchhle situacích,“ přiznal v přímém přenosu.

Občas uletí a chová se jak fanoušek. Zanadává, praští rukou do zábradlí. Ale proč by ne? Je znát, jak Voráčka komentování baví. A diváky taky. „Je výborný, dává tomu úplně jiný rozměr,“ napsal jeden z diváků do diskusního fóra na sociální síti. „Tohle je komentátorské zlato,“ přidal se jiný. „Jakub Voráček, hráč zápasu i bez bruslí a hokejky,“ napsal další.

„Podívejte se, kdo se podílel jako spolukomentátor na vysílání ČT zápasu Kanada – Dánsko vedle legendárního Roberta Záruby. Jedinečný Jakub Voráček. Měl by to být fascinující přenos. Jake má jeden z ‚nejpestřejších‘ slovníků ze všech hráčů NHL, které znám,“ napsal na síti X Gord Miller, slavný komentátor TSN, jenž namluvil i klip, který uvádí každý zápas světového šampionátu. „Taky má skvělý styl,“ poznamenal u fotky, kde stojí Voráček do pasu v obvyklém ohozu, tedy saku a košili. Od pasu dolů, kam už kamera nedohlédne, má na sobě kraťasy a na nohou sandály.

Voráčkův nástup do mediálního světa vzbudil odezvu i v zámoří. „Mají v Česku obdobu FCC (Federální komise pro komunikaci)? Protože během tohoto vysílání budou muset být ve střehu,“ uvedl přispěvatel na síti X. „Chápu, proč má Česká televize celé patro právníků, kteří toto vysílání sledují,“ vtipkoval Miller.

Ačkoli mnohé recenze českých diváků byly docela dobré, netrvalo dlouho a ozval se kritik, jemuž vadily Voráčkovy výhrady k mladé kanadské superstar Connoru Bedardovi. „V zápase dal dva góly, ale ani jeden z nich neslavil,“ napsali po zápase Kanady s Dánskem na webu The Hockey News.

„Voráčkovi možná šlo o to, že když neoslaví gól – dokonce se ani neusměje – dává soupeři najevo, jak snadné bylo mu ho dát, že Bedard necítí žádné uspokojení. Je však nepravděpodobné, že by to Bedard udělal záměrně. Třeba si uvědomil, že proti Velké Británii a Dánsku se prosadí, a tím víc se snažil oslavu zlehčit,“ reagovali na THN.

Voráček na komentář odpověděl: „Řekl jsem, že se mi to nelíbí. Slavit gól je normální. Neoslavovat ho je spíš neúcta, než slavit. Ale je to zatraceně dobrý hráč.“ Za mořem jsou korektnost sama. A Voráček se nebojí vyslovit ani věci, na které mohou být hákliví. Ale jeho to trápit tolik nemusí. Diváci jsou nadšení. Zrodila se hvězda. Nový Boss.

Hlášky Jakuba Voráčka:

„Teď musíme Švýcary zmáčknout a upéct je na pekáči.“

„Pardon, mikrofon. První kaňka.“

„Když mi v NHL nadával, tak vždycky česky.“

„Pardon, Roberte, já jsem trošku emotivní v těchhle situacích.“

„Chci poděkovat Matěji Stránskému s číslem 93, že dal gól, jelikož moje mamča je na prvním zápase od té doby, co jsem nastoupil ve Finsku.“