Josi je jako Federer, říká insider. Kdy jindy má jít Švýcarsko do semifinále?

Tak silný tým na mistrovství světa ještě neměli. Ani před rokem, kdy s Hischierem, Fialou či Siegenthalerem v sestavě prosvištěli skupinou, jenže ve čtvrtfinále ztroskotali na Němcích. Letos Švýcarům přijela z NHL podobná hokejová parta. Navíc s Romanem Josim, který chyběl. Právě on posunul mužstvo ještě dál. „Sešel se nejlepší výběr v moderní éře. Pokud neprojdeme do semifinále s tímhle týmem, kdy jindy by se to mělo povést?“ nadhodil známý hokejový novinář Klaus Zaugg.