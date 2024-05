„Kluk z Evropy“ o souhře s hvězdami z NHL. Super! Ale i závazek, ví Tomášek

Má zodpovědnou roli, ale zatím se drží víc než statečně. Útočník David Tomášek hraje na domácím MS v hokeji v centru formace se zámořským kalibrem. Ondřejem Palátem a Dominikem Kubalíkem. „Je to super, ale i závazek,“ hlásí centr, který má za sebou skvělou sezonu ve švédském Färjestadu. Mluvil také o síle dvojnásobného vítěze Stanley Cupu i přihrávce, kterou potěšil druhého parťáka z formace. „Jsme za něj rádi, byl to hezký gól,“ hlásí 28letý centr.

Určitě si ten gól pamatujete. Jak Tomášek poslal puk na Kubalíka. Pro něj už lehká práce. Gól a 5:3. Krásná práce.

Střelec gólu před vámi pak smekl. Potěší to?

„To ano, ale byl to gól celé lajny. Výborně to udělal už Ondra Palát na modré. Házel mi to z otočky. Původně jsem chtěl zakončovat, ale potom jsem viděl, že se tam Kubalda uvolnil. Hezky to vyšlo, pěkný gól. Jsme rádi, že mu to tam padlo, protože všichni víme, že je to střelec. A na psychiku je to super.“

Viděl jste, že je to zrovna Kubalík? A o to víc jste mu chtěl přihrát, aby protrhl střelecké trápení?

„Palič to dával z otočky, já jsem jenom čekal, jestli Kubadla přeskočí obránce. Pak už to vyplynulo. Všichni jsme za něj byli rádi. Určitě víme, že góly dávat umí, loni jich dal na šampionátu nejvíc. Takže tenhle moment prospěje jemu, ale i celé lajně.“

Jaké je hrát centra dvěma zámořským hráčům?

„Je to super. Ale i závazek. Vnitřně jim to nechci kazit, ale jsou to, v uvozovkách, normální kluci. A můžu hrát hokej jako v sezoně. Akorát je to trochu uzpůsobený, je menší hřiště, jiný styl. Oba jsou výborní. Palič je o něco starší, dá tomu zkušenosti, klid. Což hrozně pomůže.“

A Kubalík jistě pookřeje po gólu.

„Asi to měl trošku v sobě, že ještě neskóroval. Jedině super, ať střílí dál. Trochu se mu uleví. Měl to samozřejmě náročný. Zranění, narození dcerky. Je super, že to vyšlo.“

Nedoceněný Palát, klíčový muž nároďáku: chyba Tampy, že se ho zbavila Video se připravuje ...

Musíte nějak měnit svoje zvyklosti?

„Chci hrát to, co požadují trenéři, ale zároveň se nesmím bát hrát s pukem. Pokračovat v tom, co jsem předváděl v sezoně, i když mám na křídlech kluky z NHL.“

Ve Švédsku jste prožil výtečný ročník, byl jste nejlepším střelcem. Hodně vám to zvýšilo sebevědomí?

„Může to tak být. Snažím se toho využít, hrát podobně. I když mistrovství je něco jiného, nervy pracují. Ale už i v sezoně jsem cítil v reprezentaci důvěru. Snažím se v tom pokračovat.“

Velká chvála jde na Paláta, který ukazuje svoje kvality. V čem je jeho největší síla?

„Hlavně zkušenosti, vyhrál dva Stanley Cupy. Má mentalitu vítěze. Ví, co to obnáší. Líbí se mi, že i když je o pět let starší a má v lajně kluka z Evropy, bere to pozitivně. Je v klidu a snaží se pomáhat, aby celý náš výkon byl týmový a šlapalo to. Mohli bychom ho chválit dlouho, dělá spoustu dobrých malých věcí na ledě.“

Kubalíkovi jste výrazně pomohl ke gólu, cítíte, že teď byste se potřeboval trefit i vy?

„Ze začátku jsem měl nějaký šance. Je pravda, že v sezoně jsem dal dost gólů, ale zároveň jsem centr lajny a musím být zodpovědný, hrát dobře do systému, do obrany. Takže nemůžu někde lítat, riskovat. Já klidně nahraju, ať dají gól kluci. Věřím, že to přijde. Když člověk bude makat, buď nahraje, nebo se to k němu odrazí. Když to bude padat klukům kolem nás, nemám problém, hlavně ať se vyhrává.“

Cítíte na sobě, že vás báječná atmosféra v hale trochu svazuje?

„Ze začátku to na člověka dýchne. Je to krásný pocit. Byl jsem tady na mistrovství světa v roce 2004 jako dítě, tohle jsou klukovské sny, které se plní. Nesmí nás to pohltit, musíme si hrát to svoje. Je každopádně závazek hrát před takovou nádhernou atmosférou. Jdeme si zatím, ale zároveň si to chceme užít. Dát tomu maximum.“

Jak vnímáte situaci v zámoří? Kdo by mohl mužstvo ještě posílit?

„Živě to nesledujeme, protože všechno je v noci. Ale víme, jak série probíhají. To jsou těžká rozhodnutí pro trenéry. My se snažíme hrát na maximum každý zápas, víc to neovlivníme.“

Zatím se příliš nedaří přesilovky. Co je třeba zlepšit?

„Je to trochu téma. Gólů by mohlo být víc, chce to lepší finální provedení. Třeba u naší pětky si to musíme dát jednodušeji, využít střelu z voleje od Kubaldy nebo ode mě.“

Berete šampionát i tak, že byste se chtěl ukázat skautům a případně zabojovat o NHL?

„Teprve s týmovým úspěchem přijdou pozitivní věci. Myslím si, že takhle to má každý v kabině. Zatím je to z nás cítit, což je hodně důležité. Hlavní je týmovost.“