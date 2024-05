Gudasova proměna, z průšviháře do kliďase. Salfický: Už si nic nedokazuje

Ledově klidný? Zkušený bourák, který se už vyhne bitce? To nejsou úplně vlastnosti, kterými by Radko Gudas během své kariéry vyčníval. Podle Dušana Salfického už ale vyrostl do role lídra defenzivy, který si vybudoval v NHL renomé a teď předává své know-how mladším kolegům. Co stojí za proměnou bouřliváka?

„Když se řekne Radko Gudas, asi každý řekne tvrďák, bourák. Ale teď je vidět jeho klid na holi v rozehrávce a přehled. Od prvního zápasu hraje svou roli dominantně. A není to jen nějaký odpalovač puků. Když se dostane ke kotouči, počká si, pod tlakem ho dá útočníkům do lopaty. Za mě symbolizuje jistotu a klid obránců v rozehrávce. Je to opravdový lídr defenzivy,“ rozplývá se legendární brankář nad hrou obránce, kterého pomohl vybrat v Zimáku živě jako Pilsner muže utkání.

„A změnil se i v NHL i v náhledu, jak se na něj lidi koukají,“ doplňuje redaktor Sportu Pavel Ryšavý. „Dřív měl pověst hráče, od kterého se čeká, až bude mít další průšvih a disciplinárka mu napaří další flastr. A v poslední době ho disciplinárka vůbec neřeší, přitom je to jeden z nejvíc hitujících hráčů v NHL,“ vyzdvihuje jeho posun.

„Protože zraje,“ vysvětluje Salfický a vrací se k jeho začátkům. I rodinným kořenům. „Leo, ten nedospěl,“ pozdravil se širokým úsměvem Gudasova otce, který na sebe jako jeden z prvních v českém hokeji vzal nálepku tvrdého muže. Tedy role, na kterou tu před revolucí nikdo nebyl moc zvyklý. A podepsalo se to i na Gudasovi mladším.

„Máte vizitku, jdete bojovat o výsluní v NHL, musíte se něčím prezentovat. Když víte, že nejste brilantní technik, musíte se něčím odlišit od hromady defenzivních hráčů. A tak to měl Radko, prezentoval se abnormálně tvrdou hrou. Ale vybudujete si renomé, pozici a už to mlácení necháte na jiných a z hokeje si děláte radost. Radko dospěl a už si to nepotřebuje dokazovat. A je opravdu brán jako jeden z top defenzivních obránců,“ těší Salfického.

Jak funguje defenzivní hra českého národního týmu a jak se tříbí směrem k čtvrtfinále? Koho Salfický vidí nejvýš z brankářského minitýmu na mistrovství světa a kdo má největší potenciál směrem k olympiádě? A v čem se změnil brankářský styl i co Salfickému chybí ze staré školy? Nejen o tom, ale i o důvodech, proč Pardubicím unikl titul a jestli nelituje odchodu Radima Rulíka k reprezentaci, mluví Salfický v Zimáku živě po utkání Česka s Rakouskem.

Je mi líto, že Rulík není v Pardubicích, říká Salfický. Vysvětluje, proč utekl titul

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:33. Kaše, 35:49. Kubalík, 36:53. Flek, 41:31. Tomášek Hosté: Sestavy Domácí: Mrázek (Dostál) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Hosté: Madlener (Höneckl) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Stapelfeldt, Brunner – Raffl (C), Nissner, M. Huber – Zwerger, Rossi, Schneider – Ganahl (A), Baumgartner, Haudum – P. Huber, Wukovits, Rohrer. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Kaukokari (FIN) – Heffner (GER), Nikulainen (FIN) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 413 diváků