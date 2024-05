Ticháček se na MS nevešel, ale fandí. Jágra nechce otravovat o lístky...

Dění na šampionátu sleduje pouze na dálku. Moc nechybělo k tomu, aby byl přímo na ledě. Obránce Jiří Ticháček vypadl z nominace na poslední chvíli. Ale hořkost? Tu u něj nehledejte. „Klukům fandím, hodně to prožívám!“ hlásí kladenský lídr, jenž na nedávném galavečeru získal ocenění pro nejlepšího obránce extraligy. Na zápas přímo do O2 areny se zatím nedostal. Jaromír Jágr ho vzal na cennou misi do Pittsburghu. Tak nevezme ho i do haly?