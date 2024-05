Šéf Bříza o rekordu MS i podvodech: Když někdo čtyřikrát okopíruje lístek...

Plánujete útok na metu 800 tisíc diváků? Naposledy v Česku dorazilo celkem 741 690 příznivců.

„Pořád jsme ještě v polovině trasy, může se samozřejmě cokoliv stát. Známe nějaký předpoklad, ale na ostravská čtvrtfinále jsou ještě vstupenky v prodeji. Stejně tak na obě semifinále a zápasy o medaile. Fanoušci čekají, kdo postoupí. Bude hrát roli, které čtyři týmy se dostanou do finálového víkendu a kolik svých fanoušků budou generovat. Budeme si přát, aby jedním z těch týmů bylo Česko, protože zájem by byl obrovský.“

Prodej lístků na semifinále a finále MS zprvu vázl, zájem o ně jste podpořili kampaněmi v zahraničí. Splnily účel?

„Měli jsme naplánované kampaně od ledna, nicméně je poměrně složité konkurovat ve všech zemích zápasům play off. Posledních čtrnáct dní jsme přes webové stránky a sociální sítě asi 150 evropských klubů dávali vědět o šampionátu, aby například Němci a Švýcaři koupili lístky na svá utkání, která nebyla vyprodaná. V systému šampionátu je poměrně složité plánovat. V den čtvrtfinále ve čtvrtek čtyři týmy postoupí do finálového víkendu, čtyři vypadnou. Pokud máte štěstí a dál projdou týmy z dojezdové vzdálenosti jako právě Němci či Švýcaři, dá se předpokládat, že aktuálně dorazí větší tisícovky fanoušků. Logistika severských fanoušků, kteří musí rychle přiletět, je složitější. Doufám, že mix účastníků víkendových bojů bude natolik atraktivní a v téhle chvíli bude hlavně co nejatraktivnější pro domácí fanoušky. Co si budeme povídat, skvělý šampionát 2004 skončil velkým zklamáním ve čtvrtfinále. Tento zápas bude asi pro nás nejtěžší.“

Na mistrovství světa prší chvála fanoušků a hráčů ze všech zemí. Co říkáte na pozitivní dojmy fanoušků?

„Měli jsme od prvního dne spousty pozitivních reakcí třeba ze zámoří, snažili jsme se, aby obě arény vypadaly stejně, aby v nich byla zábava. Fandové to kvitují. Podařilo se od úvodního momentu najít mix hokeje a dalších vizuálních vjemů v aréně. Dobrá muzika, atmosféra.“

Co se bezpečnostních opatření týče, budete je postupně zpřísňovat?

„Bezpečnostní opatření jsou pořád živým organismem, každý den se monitorují, upravují se. Věříme, že tím neotravujeme fanoušky a všichni to chápou. Pro nás je servis fandům extrémně důležitý, aby se cítili bezpečně, zároveň se dostali včas na zápas.“

Máte přehled o tom, kolik fanoušků se nedostane do arény včas kvůli kompletnímu vyprazdňování předchozího duelu?

„První zápas byl složitý v tom, že někteří fanoušci zůstávali déle a nechtěli si nechat vysvětlit situaci. Se security jsme v tu chvíli okamžitě reagovali. V téhle chvíli se nám vždy daří až na pár minut halu naplnit. Pokud však hrajeme v 16:20 a dojde až na penalty, je třeba si uvědomit, že aréna má 17 a půl tisíce diváků. Logistika není o tom, zda pracujete dobře, ale o tom, že si dané prostory zacpete. Třeba v sobotu se tu během tří zápasů protočilo přes padesát tisíc diváků. Někteří samozřejmě nejsou unikátní, vyjdou ven a zařadí se zpět do fronty, ale i tak, těch lidí na malém prostoru kolem haly je mnoho a nápor obrovský.“

Jak se vám povedlo dostat do hal lidi i na méně atraktivní zápasy, zejména v úterý a ve čtvrtek?

„Viděli jste úterní i čtvrteční den. Měli jsme spolupráci s kluby i se školami, snažíme se ´nečeské´ dny zaplnit. Oslovili jsme všechny školy v Česku, zájem je a jsme rádi, že fandové přijdou. V každé zemi fanoušci preferují svůj zápas, když ho kupují v balíčku, stane se, že občas vypustí ten odpolední.“

Dokumentujete situaci s falešnými lístky?

„Informace máme, snažíme se ve spolupráci s policií odhalovat tyto případy. Pokud někdo zkopíruje čtyřikrát lístek… Dělá to někdy problémy, protože když divák vystojí třicetiminutovou frontu a nedostane se, frustrace tam bývá. Snažíme se takové fandy dostat stranou, situaci vyřešit. Bohužel žijeme v době, kdy při systému elektronických vstupenek se takové věci mohou stát.“

Pokud Kanada může hostit zhruba jednou za dva roky šampionát dvacítek, mohlo by Česko vítat řekněme jednou za pět let MS A týmů?

„Pořadatelství se přiděluje přibližně pět let dopředu, v téhle chvíli jsme v roce 2027, šampionát hostí Německo. Letošní kongres bude přidělovat šampionát v roce 2028. Víme všichni, že v olympijských letech je zájem silných zemí slabší, nechtějí pořádat turnaj v tomto roce. V dalším cyklu přichází na řadu Slovensko, které pořádalo mistrovství naposledy v roce 2019. Pokaždé je to oslovení kongresu a výhře v hlasování.“

Kdo přichází do úvahy pro rok 2028?

„V této chvíli je jediný kandidát a tím je Francie. Kazachstán svou kandidaturu stáhl zpátky. S největší pravděpodobností tedy půjde o Francii.“