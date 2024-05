Kanada se chystá na Česko: tajemno. Pastrňák? Žádný revanš, řekl Tavares

S Kanadou to v úterý (16.20) bude bitva o prvenství ve skupině. Blíž k němu jsou stále neporažené javorové listy. „Češi mají opravdu dobrý tým, budou hrát s velkým nasazením. Hrát před svými fanoušky pro každé mužstvo hodně znamená. Viděli jsme, co loni předvedli Lotyši a předloni Finové. Češi budou napumpovaní a připravení,“ pravil kouč André Tourigny po nedělním vítězství nad Švýcary (3:2). V tu chvíli už věděl, že přiletí David Pastrňák. „Jestli chystáme něco změnit? Pokud ano, budete poslední, kdo se to dozví,“ zasmál se.

Svým svěřencům dal Tourigny v pondělí volno. „Nebudeme dělat vůbec nic. Hráli jsme dvě těžká utkání po sobě, rád bych, aby si kluci užili rodiny, které jim přiletěly, a načerpali síly. Čeká nás další velký zápas a minimálně čtvrtfinále. Budeme potřebovat energii na úterý,“ prohlásil.

Kanada dosud ztratila jediný bod s Rakušany, které po jejich velkém návratu porazila 7:6 v prodloužení. Zvítězila 5:3 nad Finy a 3:2 se Švýcarskem. Život jí vdechlo vyloučení Kevina Fialy do konce zápasu. Šikula s českými kořeny nemohl jet trestné střílení, v přesilovce zámořský celek dvěma trefami otočil skóre. „Nechceme se moc ohlížet, soustředíme se na další duel. Jdeme na Čechy, čeká nás další velký zápas,“ uvedl Dawson Mercer.

Útočník New Jersey zná z českého týmu nejvíc Ondřeje Paláta. „Pár spoluhráčů nastoupilo za Švýcary, teď půjdu proti němu. Jsou to skvělí hokejisté, jen stojí na opačné straně a reprezentují svou zemi. Nic si určitě nedarujeme. Češi prožívají neskutečný turnaj, my jsme taky začali dobře, každým zápasem se sehráváme a poznáváme. Je tu spousta nových kluků, proti nimž nastupuju během sezóny. S Čechy vyvrcholí boje ve skupině. Chceme vyhrát každý zápas. Pokud se nám podaří urvat i ten poslední, bude to skvělé. Tohle je náš cíl. Očekávám velmi dobrý souboj. Atmosféra tady je skvělá, publikum neuvěřitelné. Hala byla každý večer plná, celý turnaj vynikající,“ pravil 22letý kanadský centr.

V Devils se potkal taky s Pavlem Zachou. „Hrál jsem s ním ve své první sezoně. Od té doby, co je v Bostonu, se mu daří. Slyšel jsem, že přijede taky Pastrňák. Oba jsou výjimeční hráči. Věřím, že v jejich týmu jsou šťastní, že je získali. A bude super proti nim nastoupit. Tohle dělá celý turnaj ještě lepším. Je to skvělé pro šampionát i pro hokej obecně,“ uvedl Mercer.

Proti Kanadě bude stát celá hala. Totéž zažili vlastně už proti Švýcarsku, s Čechy bude prostředí ještě bouřlivější. „Je to jiné než v NHL. Lidi vstanou a skáčou, skandují. Ženou svůj tým a my to musíme přijmout. Ze švýcarských fanoušků jsme měli dobrý pocit, v posledním zápase skupiny bude podpora publika nepochybně podobná a pravděpodobně ještě mohutnější. Atmosféra tady je naprosto elektrizující. Pro nás hráče ze zámoří je to hodně speciální, něco takového neznáme, ale zároveň je zábava vnímat, jak evropští diváci fandí, baví se sportem a působí na hráče. Snažíme se vzít si z toho i něco pro sebe a užívat si,“ chválil kanadský kapitán John Tavares.

Zkušený útočník z Toronta připomněl, že Kanaďané mají pořád o co hrát, aby měli co nejlepší výchozí pozici na čtvrtfinále. „Tenhle turnaj je fenomenální a extrémně vyrovnaný. Lidi ženou za vítězstvím své tradiční favority, ale ti ostatní jim to dělají hodně těžké. To ukazuje, jak vysokou úroveň turnaj má. „Divákům se to líbí a nám hráčům taky,“ uvedl.

Na utkání s českým týmem se těší. „Turnaj mají skvěle rozehraný. Střetnou se dva vyrovnané celky, které mají kvalitu a hrdost. Během 48 hodin nás čeká další těžký duel. Bude podobný jako proti Švýcarsku, ale pravděpodobně ještě lepší,“ řekl.

Za Česko už nastoupí Pastrňák, který vyřadil Maple Leafs gólem v sedmém zápase prvního kola. „Neskutečný hráč. Máme před sebou těžký úkol ho ubránit. Je to výzva. Ale jako odplatu to nevnímám. Žádný revanš. Vůbec ne,“ dodal Tavares.