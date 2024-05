Pasta-Zacha-Palát? Top lajna i v NHL, říká Irgl. Nečas by si zasloužil víc

Už jsou tady. David Pastrňák i Pavel Zacha přiletěli do Prahy, aby pomohli národnímu týmu v boji o medaili. A třeba i tu nejcennější. Sen českých fanoušků i kouče Radima Rulíka se tak splnil, reprezentace má na domácím šampionátu opravdu takřka maximální sílu. Jak se to projeví na celém týmu, jak zamíchat pětkami, ale taky co teď bude nejdůležitější pro Čechy pro klíčové duely na šampionátu?

Na vaše otázky v živém vysílání Zimáku Q&A na YouTube deníku Sport odpovídal Zbyněk Irgl. A měl co říct. Těší ho složení elitní formace s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou, ke kterým trenéři přisunuli Ondřeje Paláta.

„Myslím, že i v NHL by to byla top lajna. Vybízelo to k tomu, tuhle formaci bych složil stejně. Palič hodně věcí odedře, Zacha je schopný hrát i dozadu, kdežto Pasta je vyloženě ofenzivní hráč. Myslím, že to bude fungovat skvěle a já se na to jako fanoušek českého hokeje těším,“ nemůže se dočkat Irgl.

Vyjmenoval taky, proč se složení s Palátem nabízí spíš než třeba s Romanem Červenkou. „Palát je zvyklejší na hokej v NHL. Kdyby nevyšla ani jedna možnost, ještě se nabízel Martin Nečas. Trenéři to složili dobře, dvě lajny jsou ofenzivní, dvě spíš bojovné a defenzivní, což se nám teď trochu mění, i třetí máme ofenzivní,“ všímá si Irgl.

Zbyňu potěšil i úvodní duel Martina Nečase. „Čekal jsem, jak se vypořádá s tím, že hraje hokej ve velkém oblouku. A potvrdil, že se s tím vypořádává skvěle. V NHL by si zasloužil daleko větší ice-time a lídrovskou odpovědnost za tým. Když v NHL dostanete dobré peníze, máte jinou odpovědnost, i mančaft vás bere jako lídra. Je hodně sledované, co si vybojujete na smlouvě, a posouvá vás to v kariéře a v hierarchii týmu,“ upozorňuje.

Pastrňák je teď podle něj největší hvězdou světového šampionátu. „To si myslím, že suverénně. Švédové mají třeba Karlssona, dokázal toho hodně v nároďáku a NHL, jmen je spousta, ale i proto, že mistrovství světa se koná v Čechách, Pastrňák bude jednička,“ soudí Irgl.

Bývalý elitní reprezentační forvard odpověděl i na odlehčenou otázku, jak by vypadala jeho zimáková lajna s Radkem Dudou a Michalem Mikeskou. „Já myslím, že by to moc nefungovalo, že bysme se asi pozabíjeli,“ směje se Irgl.

„Mikeš si taky řekne svoje, Dudák, ten hudruje pořád, to sami vidíte, že má komentář ke všemu, já i když jsem v civilu klidnej, tak na ledě musela být taky spousta věcí po mém. Na druhou stranu možná by to ve finále byla zajímavá lajna, protože jsem rád hrál s vysokými hráči, kteří mi udělají prostor a vybojují puk. A já jsem si to potom už u branky zkorigoval sám,“ usmívá se.

Jsou Češi favoritem na medaili a možná i na zlato? A v čem Irgl nesouhlasí s Radkem Dudou ohledně Radima Rulíka? Pusťte si nový Zimák Q&A!