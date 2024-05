Rulík po jízdě s Kanadou: Šli jsme nadoraz. Esa na nájezdy si schová

Má pro trenéra velký význam, že tým dokázal dostat zápas s Kanadou do prodloužení, když prohráváte 1:3?

„Velkou, závěr ukázal charakter týmu. Šli jsme úplně nadoraz, oni faulovali. Proměnit dvě power play s takhle silným soupeřem není úplně běžný. Má velkou cenu se do zápasu takhle vrátit.“

O to větší škoda, že Kanada rozhodla v prodloužení při vaší přesilovce?

„Bohužel, myslel jsem si, že bychom zápas mohli překlopit na naši stranu. Ale nezakončili jsme, oni měli brejk, dostali se po odrazu od brusle na puk, proměnili brejk. Věděli jsme, že Kanada je z protiútoků silná, čeká na chybu soupeře. Dala nám takhle dvě branky, což je určitě i poučení do dalšího zápasu.“

Úroveň utkání jste vnímal jak?

„Odehráli jsme nejtěžší zápas na mistrovství. Směrem ke čtvrtečnímu čtvrtfinále to bylo skvělé utkání.“

Co jste říkal na výkon Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou ?

„Je třeba vidět, že mají za sebou sedmizápasovou sérii s Torontem, šestizápasovou s Floridou. Přicestovali s minimálním odpočinkem a tréninkem a hned šli do zápasu. To pro ně není vůbec jednoduché, protože organismus dostává zabrat i přeletem z Ameriky. Oba dva hráli dobré utkání, nechali tam všechno.“

Kanadská párty: Viděl jsem je v centru a vypadali jak přejetí vlakem. Užívají si to, smál se Vrána Video se připravuje ...

Nalil příjezd dvou hráčů Bostonu a Martina Nečase do týmu sebevědomí?

„Myslím, že jsme ho měli. Bodovali jsme, neprohrávali, jen po nájezdech. Kluci sebevědomí měli, atmosféra je výborná a pokračuje to. Všichni věříme, že se kluci začlení postupně do týmu.“

Poprvé od startu šampionátu jste přeházel všechny útoky. Sedly si formace podle vás?

„Byl to určitý zásah, ale tak to je. Měli jsme dvě varianty, co se týká prvního útoku. Rozhodli jsme se pro Romana Červenku , protože s Davidem něco odehráli. Není čas se sehrát a pilovat souhru, musí to fungovat hned.“

A byla souhra cítit?

„Neodehráli špatné utkání, podle mě ani ostatní řady ne. Zachovali jsme dvojice a dali tam třetího hráče, nově jsme sestavili formaci Davida Kämpfa. David Tomášek hrál výborně s klukama ze čtvrté formace. Nebylo to tak znát.“

Dvě fantastické gólové asistence vymyslel Martin Nečas. Cítil jste, že se rychle aklimatizoval?

„Myslím si, že ano. První zápas se obětoval, hned sedl na první letadlo a letěl domů. První zápas s Velkou Británií pro něj byl strašně těžký. Pro organismus dobré, že se hned hraje, ale pro něj to bylo strašně náročný. Teď se vyspal a byl daleko lepší. Další utkání po dni volna se to posune dál.“

Dá se tohle čekat i u hráčů z Bostonu, že den volna jim hodně pomůže?

„Ano, řekl bych, že ano. Jsou to natolik zkušení hráči, že tam u nich posun taky bude. Vědí, co je potřeba.“

Nejste až překvapeni z Romana Červenky, jak mu to jezdí? V prodloužení se na něm vyfauloval hráč z NHL Duobois, protože mu český kapitán pláchl.

„No a Dubois není úplně pomalý. (usměje se) Roman tam nechává všechno a nejen on, ostatní hráči taky. Dosavadní průběh MS zvládá skvěle.“

Bez ohledu na soupeře, dovedete říct, co bude klíčovou věcí pro čtvrtfinále, na co se musíte zaměřit?

„Celkově nastavení, dělat minimum chyb a hrát výborně do systému, věřit si. S tou podporou, jakou máme, musíme do toho jít od první minuty.“

Plánujete pilovat nájezdy?

„Jednoznačně, máme připravené hráče, kteří by je eventuálně měli jet. Ale schováme to, aby nebylo poznat, kdo to je.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:01. Cozens, 51:01. Mercer, 55:42. Hagel, 63:13. Cozens Hosté: 49:11. Kubalík, 56:56. Palát, 58:11. Červenka Sestavy Domácí: Binnington (Hofer) – Parayko (A), Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger – Mercer, McBain, Tanev – Bedard, Paul, McCann – Dubois, Tavares (C), Hagel – Mangiapane (A), Cozens, Bunting – Guenther. Hosté: Dostál (Mrázek) – Gudas (A), Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček – Pastrňák, Zacha, Červenka (C) – Kaše, Sedlák, Palát (A) – Nečas, Kämpf, Kubalík – Flek, Tomášek, Beránek – Stránský. Rozhodčí Björk (SWE), Kaukokari (FIN) – Briganti (USA), Yletyinen (SWE) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17314 diváků