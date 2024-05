Pastrňák: Se vší úctou k ostatním... Máme výborný tým. Mluvil i o mámě

Když přišel mezi novináře, nejdřív se omluvil, že po včerejším utkání s Kanadou už se nedostalo na píšící reportéry. „Ale teď jsem tady pro vás, písaři, tak pojďme," pousmál se útočník David Pastrňák, který do klíčového čtvrtfinále s Amerikou (ve čtvrtek od 20:20 hodin) naskočí nejspíš v jedné letce s Pavlem Zachou a Ondřejem Palátem. „Zkušený hokejista se dvěma Stanley Cupy. Je úplně jedno, co nám pomůže k výhře,“ pověděla největší česká hvězda po středečním nácviku v O2 aréně. Teď už vyhlíží USA.

Přišel jenom tak v tílku. „Je tady hrozné vedro. Takže čím míň toho člověk na sobě má, tím líp," vysvětloval „Pasta", jenž v sobotu oslaví 28. narozeniny. A doufá, že v tu dobu se bude národní tým chystat na zápasy o medaile. Předbíhat ovšem nechce.

Jak hodnotíte Ameriku coby nadcházejícího protivníka?

„Špatného soupeře už ve čtvrtfinále těžko potkáte. Mají dobrý tým, hodně ofenzivní beky. Budeme k nim mít odpolední mítink. Jsou vždycky silní. My musíme hrát útočný hokej, protože v obraně být nechtějí.“

Hattrick proti Američanům ze zápasu o bronz v roce 2022 ještě v hlavě máte?

„Okamžitě mi v paměti naskočí. Je to dobré pro psychiku, těším se.“

„Skvěle, že se za jakéhokoliv stavu dokážeme dostat do zápasu, ale určitě proti Američanům nechceme dohánět. Potřebujeme si vytvořit náskok, dát první gól, abychom do varu dostali fanoušky, i když je to tady celkem jednoduché.“

Co pro vás znamená podpora od maminky tady na turnaji?

„Všichni kluci z toho mají obrovskou radost, že můžeme hrát tady doma i pro maminky. Spousta z nás působí v zahraničí, aby se na nás koukaly, musí přiletět. Teď je to naopak. Určitě jsou na nás pyšné.“

Jste dostatečně odpočatý na závěrečné zápasy?

„Dnes už to bylo lepší, první den jsem vůbec nespal. Ještě máme den, takže regenerace je důležitá. Jsme tu v dobrých rukách, musíme děkovat našim doktorům, já hlavně Pavlu Kolářovi, který mě dal během jediného dne do kupy.“

Věříte týmu, že by třeba mohlo dojít pro titul? Před sezonou jste zmínil dva cíle. Stanley Cup, nebo právě zlato z MS...

„To je strašně daleko, soustředím se na čtvrtfinále. Máme parádní sestavu, spoustu šikovných kluků, na to nesmíme zapomenout. Když podáme výkon, jakého jsme schopní… Se vší úctou a respektem k ostatním, máme výborný tým.“

Takže nepovedená čtvrtfinále s USA, která jste zažil, už neřešíte?

„Jsme pozitivní, koukáme se jenom dopředu. Negativitu vymazáváme z hlavy. Tlak taky neřeším, snažím se řídit přítomností, jsem rád, že tu můžu být a pomoct klukům s vítězstvím. Daleko se nedívám.“