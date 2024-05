SESTŘIH: Švédsko - Finsko 2:1p. Severské drama až do prodloužení

Švédové postoupili do čtvrtfinále jako vítěz základní skupiny s bilancí sedmi výher, Finsko ale nebylo jejich vysněným soupeřem. Oba týmy se totiž před šampionátem utkaly pětkrát a poslední čtyři zápasy vyhráli Finové, dvakrát bez inkasované branky.

V úvodu byli výrazně aktivnější Švédové, na brankáře Larmiho, který dostal překvapivě přednost před turnajovou jedničkou Säterim, ale vyzrát nedokázali. Finové navíc postupně srovnali krok a v 8. minutě skončila tečovaná střela Rissanena na tyčce Gustavssonovy branky. O chvilku později zvonila tyč i na druhé straně, v přesilovce ji trefil Eriksson Ek.

Švédové byli výrazně střelecky aktivnější, gólové šance si však nevytvářeli. Larmiho připravenost prověřil po přečíslení tři na dva Dahlin, ve druhé části se v přesilovce dostal do slibné pozice Marcus Johansson. Ani on ale nedokázal otevřít skóre. Po finské chybě v rozehrávce zahrozil Lundeström, Larmi byl ale připravený. Finové se do nebezpečných pozic dostali až v závěru druhé části, Jääskä ani Innala své individuální akce do gólové koncovky nedotáhli.

Ve třetí třetině nejprve další přesilovku nevyužili Švédové, poté v první početní výhodě neskórovali ani Finové a bylo jasné, že případný první gól tým výrazně přiblíží semifinále. V 56. minutě se jej podařilo vstřelit Dahlinovi a Finové, kteří do té doby měli na kontě jen 11 střeleckých pokusů, museli začít útočit. I krátký časový úsek jim ale stačil k vyrovnání. Gustavsson si připsal několik dobrých zákroků, 58 sekund před koncem základní hrací doby jej však v power play překonal Björninen.

Klíčový moment prodloužení přišel v 65. minutě. Helenius zastavil Kempeho v šanci jen za cenu faulu a Švédové dostali šanci přesilové hry čtyři na tři. Po sérii střel ji využil Eriksson Ek, který tečoval Dahlinův pokus.