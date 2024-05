Kanada, Boston či Florida. Velikáni se bez dat ze SportContractu neobejdou

Představte SportContract. Činnost, náplň firmy? Kdy jste vstoupili na trh?

„SportContract, založen v roce 2000, je švýcarská hokejová IT společnost, která si vydobyla světové uznání v oblasti ledního hokeje. Více než dvě desetiletí přinášíme na trh inovativní hokejová řešení. Přednostně investujeme do špičkové infrastruktury a prvotřídních vývojářů, abychom vytvořili pokročilá IT řešení a služby a mohli neustále vylepšovat naši platformu. Poskytujeme plně vyvinutá IT řešení pro hokejové organizace prostřednictvím funkcí, které pokrývají všechny oblasti související s hokejem. Od předzápasové a pozápasové analytiky, scoutingu, pokročilé analytiky, rozvoje hráčů, reportingu, editoru pro značkování a úpravu videí, až po řešení pro sdílení videí v cloudu a komunikaci.“

Kolik lig a turnajů momentálně pokrýváte?

„Spolupracujeme a poskytujeme služby týmům, ligám, agentům a dalším subjektům po celém světě. V minulosti SportContract působil převážně v Evropě, kde dlouhodobě spolupracujeme s top soutěžemi jako je finská Liiga, německá DEL a DEL2, švédská Allsvenskan a HockeyEttan a další. V některých případech spolupracujeme i s celou federací, např. ve Finsku, kde službami pokrýváme všechny kategorie od U16 až po dospělé kategorie a národní týmy. V poslední době je poptávka po SportContractu i v Severní Americe. Spolupracujeme momentálně se šesti týmy NHL, několika univerzitními konferencemi a dalšími týmy.“

To je velký obsah. Kolika zaměstnanci, analytiky SportContract disponuje, aby všechny ty zápasy stíhal evidovat?

„Momentálně je to nějakých 170 zaměstnanců ve firmě včetně developerů, analytiků, obchodních zástupců, support týmu a dalších. Za vším je náš CEO Thorsten Apel, který SportContract v roce 2000 sám založil. K tomu ale máme ještě další stovky analytiků, kteří jsou podle poptávky k dispozici během sezóny a mají velkou zásluhu právě na tom, že jsou zápasy ,označkované‘ do jednotlivých herních situací a trenéři tak díky tomu mají usnadněnou práci.“

Momentálně pokrýváte i MS v ČR. Máte přímo v Praze a Ostravě nějaké své lidi?

„Mezi účastníky turnaje máme některé národní týmy jako klienty. Celý turnaj pak pokrýváme v rámci spolupráce s IIHF. Veškerý sběr dat ale funguje na dálku. V dějišti MS tak jsme pouze s Thorstenem kvůli zpětné vazbě od týmů.“

Jak data sbíráte? Manuálně přímo na stadionu, případně ze záznamu? Nebo jiným způsobem?

„Toto je poněkud složitější téma. Mnoho lidí si nedokáže představit, kolik práce sběr dat obnáší, zvláště když se snažíte dosáhnout vysoké kvality. Proces probíhá na dálku a spoléhá na videozáznamy. I když máme schopnost zpracovávat zápasy živě, je to často finančně náročné pro většinu lig a týmů.“

Využíváte nějak umělou inteligenci?

„V současné době umělé inteligence by se mohlo zdát, že počítačové vidění by mělo být schopno zvládnout sběr dat. Nicméně v ledním hokeji tyto technologie zatím nejsou dostatečně efektivní. Věřím, že všechny podobné společnosti, včetně té naší, experimentují s asistencí AI. Bohužel výsledky zatím nejsou dostatečně přesné, aby nahradily manuální práci a snížily náklady na analýzu zápasů.“

Jak sběr dat funguje?

„Když to stručně vysvětlím: zápasy jsou anotovány tak podrobně, jak si klient přeje. Tato manuálně shromážděná data jsou poté interně zpracována a využívána v našich hokejových modelech pro pokročilou analytiku. Následně máte přístup ke statistikám jako např. očekávané góly (xG), Corsi, šance na skórování a můžete sledovat video herních situací, jako jsou střídání hráčů, střely, vhazování, vstupy do třetin, přihrávky a mnoho dalších pokročilých metrik.“

Spousta fanoušků nemůže pokročilým datům přijít stále na chuť. Přitom přímo s vámi spolupracuje Finsko nebo Kanada. Smysl to očividně má. Jak takové partnerství funguje?

„V rámci národních týmů ta práce probíhá během celého roku a to hlavně v rámci skautingu. Máme obrovskou databázi a týmy tak mohou sledovat kandidáty pro národní tým po celém světě. Nemusí přitom sledovat celé utkání, ale pouze jednotlivá střídání hráče nebo další situace. Během turnajů, kdy jdou zápasy rychle za sebou, je to pak hlavně o tom doručit klientům data a video co nejrychleji aby mohli zápasy analyzovat a podpořit nebo vyvrátit pocity, které ze zápasu mají.“

Máte zkušenost s tím, že některý z vašich analytiků pracoval přímo s nějakou hvězdou NHL individuálně?

„SportContract je spíše takové externí oddělení týmů. Ty, hlavně v NHL, ale čím dál více i v Evropě, mají své vlastní analytiky a trenéry, kteří pracují s našimi daty a pomůckami pro rozvoj hráčů. Věřím, že se tak SportContract dostane ke spoustě hvězd v týmech jako je Boston, Florida, Toronto nebo NY Rangers. To my už ale neovlivníme. Přistupujeme stejně ke klientům z NHL, jako k mládežnickým týmům kdekoliv na světě.“

Co byste poradil lidem, kteří si odmítají přiznat, že pokročilá data mají v hokeji smysl? Tak jako to dávno pochopili v NHL.

„Toto je především otázka využívání více nebo méně informací. Pokud v této chvíli ignorujete analytiku, v podstatě říkáte: ,Nepotřebuji žádné další informace, které by mi mohly pomoci při rozhodování.‘ Ať už jde o trénování, scouting nebo vyjednávání smluv. To je důvod, proč každá NHL organizace do určité míry investuje do analytiky. Je to zdroj informací, který může být použit vedle cenných názorů vašich trenérů a scoutů. NHL týmy to pochopily, stejně tak i ve Švédsku a seznam týmů po celém světě stále roste. Samozřejmě, v mnoha evropských ligách se stále můžete obejít bez analytiky, tím ale ignorujete příležitost získat konkurenční výhodu nad svými soupeři. V dlouhodobém horizontu profesionalizace, od používání videa přes najímání trenérů brankářů až po scouting atd., je využívání analytiky jen dalším krokem, který většina týmů nakonec učiní, některým to jen bude trvat déle.“