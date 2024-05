Sedlák: Cítili jsme, jak nás lidi ženou. Dodávalo nám to extra sílu

Na křídlo se mu vrátil kapitán Roman Červenka, ale Lukáš Sedlák (31) rošádu nijak speciálně nevnímal. Soustředil se na svou práci buldoka, který hlídá americké hvězdy. Klaplo to! Češi postoupili po výsledku 1:0 do semifinále, zahrají si o medaile. „Máme ještě dva zápasy, musíme se nachystat,“ připomenul centr národního týmu domácí útok na cenný kov. Národní tým si zahraje s dosud neporaženými Švédy.

Jaké jsou pocity po takové výhře s Američany?

„Super! Pro nás hrozně těžký zápas, trošku jsme se ve třetí třetině dostávali pod tlak. Udrželi jsme výsledek, to je důležité.“

Jde výhra hodně za brankářem Lukášem Dostálem?

„Jo, chytal skvěle. Když jsme něco pokazili, tak tam byl. Vychytal to. Výborná práce od něj. Opět výborný výkon, víme, že ho máme za zády.“

Bylo náročné bránit nájezdy amerických hvězd?

„Hlavně poslední třetina, ta pro nás byla opravdu těžká. Mají šikovné hráče na puku, vždycky vymýšlí ještě nějakou další nahrávku. Bránit to? Složité. Myslím si, že jsme si všichni sáhli hluboko do sil a jsme rádi, že jsme to nakonec urvali.“

Práce vás ovšem ještě čeká.

„Je to tak, máme ještě dva zápasy. Musíme dobře odpočinout, nachystat se. Uvidíme, jak to nakonec vyjde…“

To vám můžeme prozradit, čeká vás Švédsko. Takže první reakce?

„Samozřejmě víme, jak hráli ve skupině, kde předváděli výborný hokej. Bude to další těžká zkouška. Jak jsem říkal: hlavně načerpat síly, připravit se.“

Atmosféra se pořád posouvá, že?

„V Pardubicích je to podobné, i když je tam maličko méně lidí. Neskutečné… Samozřejmě děkujeme všem fanouškům, co se chodí dívat, a hlavně nás ženou dopředu. Když jsme byli pod tlakem, tak jsme to cítili, dodávalo nám to extra sílu.“

Hala už aplaudovala, když se jeden z vyhozených puků zastavil o tyčku při odvolání amerického brankáře. Měl jste to stejně?

„Myslel jsem, že už to bude gól, a ono se to tam nějak odrazilo. Ani nevím, vydýchával jsem poslední střídání, podíval se na kostku, všichni řvali, že už puk jede do branky. Když bylo buly v útočném pásmu sedm sekund před koncem, tušil jsem, že už výsledek dopadne.“

Nervozitu jste tedy necítil?

„Ani ne, už jsem toho měl ke konci dost, spíš jsem se soustředil na to, abych včas vystřídal, pustil zase někoho čerstvého. Náročné to prostě bylo.“

Ani při situaci, kdy puk jedinkrát skončil za Dostálem, ale gól neplatil?

„Ne. Já jsem věděl, že bylo pískáno asi sekundu předtím. Nemyslím si, že by bylo o čem debatovat.“

