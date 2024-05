Hrdina Zacha: Dostal jsem do žeber. Ale byla to dobrá bolest! Užil si hymnu

Druhý reprezentační zápas. A hned životní gól. Útočník Pavel Zacha, nejvíc diskutované jméno mezi fanoušky v minulých letech, se teď odměnil odrazem, který přivál semifinále. „Pukem jsem dostal do žeber. Zabolelo to, ale dobrá bolest. Takhle bych ji bral i dál,“ pousmál se 27letý první centr, za něhož byl rád i hvězdný spoluhráč David Pastrňák. Útočník Bostonu měl v hledišti celou rodinu. Takže i pro ně to byl emotivní moment.

V hledišti všichni jeho nejbližší. Takže i oni museli být dojatí. Právě on, v minulosti kritizovaný, se ukázal jako střelec rozhodujícího gólu. Toho, který poslal reprezentaci do bojů o medaili.

Jak jste viděl klíčový moment?

„Bylo to trošku štěstí, ale když se vyhraje čtvrtfinále, je to výborný výkon. Americký hráč to tečoval ještě trochu přede mnou, takže to šlo od něj do mě. Když chcete na takové úrovní dát gól, musíte mít nějaké hráče před brankou.“

Vystřelil 21letý obránce David Špaček. Co na něj říkáte? Jak si počíná nebojácně?

„Hraje výborně. Vůbec se nezbavuje puku, i při přesilovce dobře nahrává na modré čáře. Myslím si, že se toho vůbec nebojí na to, kolik je mu let. Což je u obránců nejdůležitější.“

Kam vás ten puk vůbec trefil?

„Trochu do žeber jsem to dostal. Zabolelo to, ale dobrá bolest. Takhle bych ji bral i dál.“ (smích)

Co jste v tu chvíli prožíval?

„Kromě tý bolesti byla euforie, naskákali na mě hráči. Když vidíte střídačku, fanoušky, bylo to parádní. Super.“

Také v závěru to byla euforie.

„Když začali kluci skákat chvíli před koncem, kdy Američani vyhodili puk na zakázané uvolnění, tak to byla věc, která už mi hodně chyběla pár let. Takhle se zaradovat na české střídačce, poslechnout si česku hymnu. To byla paráda.“

Odstartoval jste gólem novou kapitolu v české reprezentaci?

„Jsem moc rád, že můžu být součástí týmu, který mě super vzal do party hned po příjezdu.“

I rodina v hledišti musela být dojatá, že?

„Snad jo. Myslím si, že bylo super, že mohli přijet. Měl jsem tam skoro všechny. Bylo to parádní. Snad budu mít čas se s nimi vidět.“

Také David Pastrňák říkal, že za vás má velkou radost. To také potěší?

„Když máte podporu spoluhráčů i trenérů, je to super. Že to David řekl, je paráda. On mě podporuje tady i v Bostonu. Toho si hodně cením.“

Vy jste se vyrovnali Američanům v tvrdosti, že?

„Jo, my jsme hráli docela hodně fyzicky, hlavně si myslím, že jsme bruslili líp než oni, měli jsme dobré napadání. Z toho jsme měli hodně šancí, takže to byl dobrý zápas.“

Překvapili jste soupeře hned v úvodu? Hodně jste dominovali.

„Začátky jsou důležité v takových zápasech. Trochu nasadit tempo, dostat do toho fanoušky.“

Máte velkou roli i zodpovědnost, jste první centr. Jak si to užíváte?

„Dostat takovou šanci je super. Každý hráč chce být v takové situaci. Já si to užívám a snažím se tomu dát co nejvíc každý zápas.“

Jak koukáte dál?

„Jsem rád, že se vyhrálo, ale teprve v sobotu bude zápas, který rozhodne, jestli se šampionát povede výborně, nebo jenom, že jsme přešli přes čtvrtfinále. Takže to bude nejdůležitější utkání.“

Co jste říkal na výborného gólmana Lukáše Dostála?

„V takových důležitých zápasech, když máte takhle klidného gólmana, který to vychytá, je důležité. Skoro nepustil žádnou dorážku, což bylo super. Protože z toho oni mají pak hodně šancí, protože mají hráče jako Brady Tkachuk. On je dobrý v dorážení. Ale když Dostymu skoro nic nevypadlo, odebral jim velkou věc ze hry.“

Jak si myslíte, že bude semifinále prožívat snoubenka Davida Pastrňáka, která je Švédka?

„Jo, to bude pikantní. Ale myslím si, že ona vždycky fandí týmu, kde je on. Tedy doufejme v to! Já myslím, že jo. (smích) Pro Pastu to bude super zápas proti zemi, kde hodně dlouho hrál. Podle mě bude hodně namotivovaný. Takže se těším.“

Teď už se může nahlas říct, že jdete na zlato, že?

„Jo, já si myslím, že to byl cíl od té doby, co jsem přijel. Bavili jsme se o tom. Ale vždycky je třeba se soustředit na další zápas, to je hodně důležitý. Takže teď máme semifinále a musíme to vyhrát.“