Česko - Švédsko 7:3. Paráda, hokejoví bohové! Nároďák se porve o zlato

To byl zápas! Paráda, pánové! Obrovský český sen o zlaté medaili z mistrovství světa v hokeji 2024 žije i v reálu. Národní tým hokejistů fantastickým, doslova heroickým výkonem odklidil z cesty nadupané švédské roboty a po výhře 7:3 se probojoval do pražského finále šampionátu. O jeho soupeři se rozhodne večer při druhém semifinálovém duelu Kanady se Švýcarskem . V neděli se v Česku zastaví čas, hokejem poblázněná země bude večer mačkat palce úžasně semknuté partě kolem kapitána Romana Červenky. Sledujte ŽIVĚ Studio iSport.cz s Josefem Jandačem a Michalem Mikeskou.

Kdo byl přímo v O2 areně, bude vzpomínat ne roky, ale desítky let. To byla atmosféra, to byla kulisa! Je symbolické, že zrovna při tomhle třeskutém boji padl návštěvnický rekord v historii všech světových šampionátů. Maximum z turnaje v Praze a Ostravě před devíti roky padlo a míří k neuvěřitelné metě 800 000 návštěvníků.

Klobouk dolů za odhodlání českého týmu po celý zápas, ale maximální kredit náleží hráčům za prostřední dějství. Ze stavu 2:2 Češi utekli do náskoku 5:2 úžasným vichrem, kdy se hráči dostali do transu a mačkali ze sebe to nejlepší. A možná ještě víc.

Hned ve čtyřech gólech měl prsty Martin Nečas, ve třech David Kämpf, v koncovce zářil Dominik Kubalík. Tihle pánové odehráli životní partii v národním trikotu. Ale určitě nebyli sami. Zdaleka ne.

Nezapomenutelný střet rozjeli lépe Seveřané, vedli 1:0 a 2:1, zarputilí domácí borci však dokázali vždy odpovědět a na první přestávku se šlo za stavu 2:2. Byli jste rádi, protože ukrutnou švédskou sílu jste cítili na každém kroku, při každém střídání. Silní na puku, silní v hlavě, led byl plný dotěrných i výbojných žlutých vos.

Pocitově jste si říkali, že tohle bude zatraceně složitá písemka. A pak přišlo něco, co bralo dech. Během necelých tří minut mezi 27. a 29. minutou tři trefy do sítě Filipa Gustavssona!

Švédové se hodně zlobili, když jeden z hlavních sudích nechtěně asistoval na třetí gól Ondřeje Kašeho. Navíc předtím přehlídli „pětiminutový“ faul loktem Jana Rutty na Isaca Lundeströma.

Střelec vedoucí gólu Kaše se ještě nestihl doradovat z rozdílové trefy, aby na střídačce zvedal ruce počtvrté... Martin Nečas po Kämpfem skvěle vyhrané buly perfektně trefil místo u pravé tyčky – 4:2. Aby za dalších 42 sekund padl pátý gól po skvěle sehraném brejku tria Nečas, Kempný, Kubalík. V tu chvíli se v rozdováděné euforii snad zvedala střecha haly...

Gustavsson šel ze hry ven, oponent si vzal oddechový čas. Čekalo se, co se bude dít dál. Češi se podvědomě stáhli a v hlavách měli myšlenky na gólový brejk.

Seveřané šlápli na plyn, navíc sudí začali kompenzovat, přísně vyloučili Libora Hájka a poté i nesmyslně Jana Ruttu. Z první přesilovky Skandinávci udeřili, z druhé nikoli. To bylo klíčové.

Zkraje třetího dějství dostali žlutomodří další početní převahu, ale bylo to Češi, kteří z brejku udeřili na luxusních 6:3. Kaše vybídl Sedláka do sóla a ten mezi nohy Erssona mazácky překonal.

Na tribunách začal karneval jako v Riu!

Rulíkovi svěřenci následně vsadili na zajištěnou a takticky perfektně hranou defenzivu, vytlačovali Seveřany do rohů, v čem si vedli náramně. Dál hrozili z výpadů a jeden takový opět Lukáš Sedlák proměnil. Navíc vtipně okopíroval svůj předchozí kousek. Neskutečné...

České srdce v kombinaci s vynikající úrovní hry přineslo další mimořádný úspěch na turnaji, po Američanech reprezentace skolila další dle jmen silnější výběr.

Těšte se na neděli... Rulíkovi hoši vás rozhodně nezklamou!