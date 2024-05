ZNÁMKY hokejistů za Švédsko: Tři desítky, i hvězdy se podřizují týmu

To byl zápas. Jeden z nejlepších v české hokejové historii, národní tým po triumfálním semifinále se Švédy po 14 letech postoupil do finále MS v hokeji. Tomu odpovídá i známkování českých hráčů. Všichni zářili, všichni hráli pro tým. Což je to hlavní. Desítku si vysloužili hned tři hokejisté... A že David Pastrňák nebodoval? Koho to zajímá? Podřídil se týmu, pro úspěch i tak dělá maximum. Navíc to jistě rozbalí ve finále! Projděte si tradiční známkování deníku Sport (1 - nejhorší výkon, 10 nejlepší), pro prohlížení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte, získáte tak přístup k exkluzivním materiálům, diskuzím či výsledkům anket.