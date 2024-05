Česko má „novou“ posilu! Nenahrazuje však Krejčíka... Reakce na Ruttův trest

Česko dopsalo na soupisku nového hráče. K týmu se oficiálně přidává dosavadní náhradník z obrany Jan Ščotka namísto nemocného útočníka Jakuba Fleka. Po stopce pro Jana Ruttu tím národní tým řeší komplikace v obraně. Podle informací iSport.cz by měl hrát s ochrannou mřížkou bek Jakub Krejčík, zraněný v obličeji z předchozího klání proti Švédsku (7:3), kdy utrpěl zlomeninu nosu. Asistent Jiří Kalous nicméně nechtěl jeho start oficiálně potvrdit. „Je v péči lékařů. Roli hraje každá minuta,“ pronesl po dopoledním rozbruslení.

Týmu bude stoprocentně scházet zadák Jan Rutta, který obdržel dodatečný trest za úder loktem. Krejčíkův start? Velmi pravděpodobný, ale dle českého štábu stále diskutabilní. Pokud by nakonec přece jen hrát nemohl, měl by národní tým na aktuální soupisce i tak připravených šest beků. Dopsal totiž Jana Ščotku.

„Vzhledem k tomu, že Flek kvůli onemocnění nemůže pokračovat v turnaji, byl během dopoledne zahájen proces jeho nahrazení jiným hráčem. Lékařská komise mistrovství světa vše potvrdila ve zrychleném režimu, díky tomu jsme na českou soupisku mohli dopsat obránce Ščotku, který tak může nastoupit do dnešního finále,“ uvedl manažer reprezentace Milan Hnilička.

Startovat by měl i Krejčík. „Záleží, jaký bude Kubův stav před utkáním, vše se odvíjí od toho. Máme něco připravené,“ naznačil po tréninku Kalous.

Je otázkou, zda reprezentace nasadí Ščotku rovnou do hry. Obránce Komety s týmem absolvoval všechny nácviky, než ho ze širší soupisky vyřadil příjezd zámořských posil Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou.

Systém má Ščotka dobře zažitý. Spolu s dalšími náhradníky Radanem Lencem a Michalem Kovařčíkem se navíc dál připravoval individuálně. Z tempa úplně nevypadl.

„Je také jednou z variant v záloze. Dvě hodiny před utkáním musíme nahlásit sestavu,“ pravil Kalous ještě před oficiálním zapsáním Ščotky.

Herní neschopnost v případě Fleka musel potvrdit oficiální lékař IIHF. Proto rošáda byla možná. Česko nechtělo proti bruslivým Švýcarům riskovat variantu na pět obránců. Pokud by se stav zraněného Krejčíka zhoršil, sáhne kouč Radim Rulík právě po Ščotkovi. Ten nejspíš bude na střídačce pro případ potřeby.

Informace iSport.cz nicméně hovoří jasně o tom, že Krejčík bude v pořádku, připravený ke startu ve finále. „Kuba chce hrát, samozřejmě zdraví je prioritou, podle toho se zařídíme. Určitý prostor je, uvidíme, jak se situace vyvine,“ předeslal asistent.

S dalšími kolegy není spokojený s tím, že nemají k dispozici potrestaného Ruttu, s nímž by případné šachy v sestavě byly snáze proveditelné. „Je to trest po odehraném utkání, což se nám nelíbí, nicméně bereme ho, jak je. Jako realitu. Musíme s tím pracovat, je to velká ztráta,“ posteskl si Kalous.

