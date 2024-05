Odměna hokejistů za zlato z MS: stejná jako před 25 lety, pokryje ji bonus

Ne snad, že by šlo o něco, na čem by hráčům záleželo a co by je motivovalo k famózním výkonům. To určitě ne. Od výdělku je klubová šichta, hrát za národní mužstvo byla, je a vždy musí být čest.

Nicméně i finanční odměna pro hráče a realizační tým k šampionátům historicky patří. Jde v prvé řadě o startovné, na které se nabalují prémie za překonávání čtvrtfinále, semifinále a nakonec i finále MS.

Kolik tedy šampioni obdrží za zlatou Prahu? „Za první místo je půl milionu korun pro hráče,“ sdělil Jan Černý, generální sekretář hokejového svazu s tím, že jistou odměnu logicky obdrží i členové realizačního týmu.

Náklady na prémie plně pokryje bonus od Mezinárodní hokejové federace IIHF, která činí zhruba 1,1 milionu dolarů, v přepočtu asi 25 milionů korun.

Zajímavé a pro někoho i zarážející je, že půlmilionový honorář pro hokejové mistry platí zhruba už čtvrtstoletí. Půl milionu korun na hlavu hráče měl hokejový svaz nachystaný už v roce 2001, kdy tým vyrazil obhajovat do Německa primát z Petrohradu.

„V případě zisku titulu by každý český hráč získal podíl z odměny ve výši 450 000 korun a do rovného půl milionu by mu prémii zarovnalo startovné. To sice činí v základní fázi třicet tisíc korun, avšak v případě postupu do semifinále se zvyšuje na rovných padesát tisíc. Za stříbro by výsledná prémie činila 400 tisíc korun, za bronz čtvrt milionu korun,“ informoval tehdy technický vedoucí české výpravy Jindřich Micka.

Půl milionu tenkrát a nyní, je samozřejmě naprosto jiná suma kvůli rozdílu tehdejších spotřebitelských cen oproti nynějším a vzhledem k růstu inflace.

Při zadání údajů do inflační kalkulačky vám vyjde, že zboží, na které jste v roce 2001 potřebovali 500 tisíc, tak na konci roku 2023 byste museli vynaložit 974 tisíc korun. Podle Jana Černého nemusí být půlmilionová prémie nyní konečná. „Může být udělena dodatečná odměna rozhodnutím výkonného výboru svazu,“ uvedl generální sekretář.

Jisté je, že organizátoři za celý šampionát trhli rekordní sumy ze vstupného, na tribuny během 17 dní hokejového svátku dorazilo bezmála 800 tisíc lidí, nejvíc v historii pořádání hokejových MS.

Na detaily ohledně „porcování medvěda“ je podle Černého brzy. „Dobíhají různé faktury, je třeba vidět, že také pořadatelské náklady byly obrovské,“ doplnil.

Minulý šampionát v Praze a Ostravě z roku 2015 přinesl podle tehdejších představitelů čistý zisk 450 milionů korun před zdaněním.