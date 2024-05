Jdeme si hrát: Nejcennější titul? Ten pražský to není. Popsali jsme proč

Srovnáváme těžko srovnatelné a dobře to víme. Ale stejně do toho jdeme, bereme to jako hru a veskrze příjemný průlet zlatou minulostí. Proč si nepřipomenout časy, kdy se národ brodil euforií a děkoval hráčům za skvělé zážitky? V úterý jsme vás nechali v anketě hlasovat, který ze sedmi triumfů, jež český hokej vylovil z 31 šampionátů od rozdělení federace, je pro vás nejcennější. V tuto chvíli na vaše hlasy výrazně vede aktuální pražské zlato následované rokem 2010. My v deníku Sport jsme volili jinak... Pro nás vítězí Vídeň 2005, tady přinášíme argumenty proč. Určili jsme ještě pořadí na druhém a třetím místě, dál jsme si rozdělovat netroufli.