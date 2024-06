Tohle je další MS v Česku: ještě jednou Pasta i nový svět. A trenérem bude...

Náramná jízda se zlatou tečkou. Hokejové MS nadchlo úplně vším. Takže kdy příště? Samostatný šampionát se dá čekat v roce 2033, ale ve hře může být i dřívější termín společně se Slovenskem. Zkusili jsme tipnout výhled, co bude v českém hokeji za devět let jinak, až... Ano, až se začne vzpomínat na Prahu, jak se v ní slavilo zlato a pivo teklo proudem. Kdo si ze současného kádru zahraje na akci znovu? Co bude dělat Radim Rulík? Berte to jako zábavu, ale třeba se někde trefíme.

Kdy bude příští MS v Česku

Zase za 9 let

Interval se zkrátil, zatímco v roce 2015 Česko pořádalo MS po 11 letech, teď po devíti. Když vidíte rekordní návštěvnost a výhled, že svazová kasa by se klidně mohla těšit i na rekordní zisk, samozřejmě se nabízí myšlenka, jestli by se neměl turnaj v Česku konat častěji. Když může Kanada MS do 20 let pořádat v jedenácti letech šestkrát, proč by nešla rozjet větší frekvence i tady?

Pozice Česka se navíc v příštích letech zlepší, protože se staví nová velká aréna v Brně. V plánu ji mají i Pardubice.

Jenže tak snadné to není. Až do roku 2028 je pořadatelství rozebrané. Pro rok 2029 by se mohlo hlásit Slovensko, ale chybí mu jedna hala. Možná svitne možnost na kombinace Bratislava + Brno. Jenže otázkou je, co by taková akce udělala s kandidaturou Česka na vlastní šampionát? Pro rok 2030 by se určitě nehlásilo, protože se hraje hokej na zimní olympiádě a to pro žádného pořadatele není výhodné. Kandidatura se pak tedy dá čekat v letech 2031 nebo 2033, kdy nehrozí žádné mezinárodní akce.

Zádrhel? Před Českem bude řada ještě na Finsku, takže teď se jako reálnější může jevit rok 2033. Takže ano, zase za devět let. Když zkusíme najít aspoň jednu dobrou zprávu? Jestli vaše děti teď dokončují střední školu, třeba vám koupí k Vánocům lístek.