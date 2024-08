Porcuje se půl miliardy za MS. Peníze mají dostat kluby, ale chybí plán

Zisk z letošního šampionátu dosáhne vyšší částky než v roce 2015. Tehdy svaz získal 450 milionů před zdaněním. Letos čtvrt roku po zlatém finále prozradil, že výsledek bude ještě jiskřivější. Před devíti lety činil celkový přínos pro Česko 1,3 miliardy korun. I tahle suma bude vyšší. Přesná cifra, na niž si přijdou svaz, pořadatelská města i státní rozpočet, zatím není známa.

„Odhadovaný ekonomický přínos pro Český hokej činí přes půl miliardy korun před zdaněním. Částka však není konečná, protože ještě nejsou zúčtovány všechny příjmy a výdaje. Výkonný výbor na svém jednání rovněž zadal vypracovat studii ekonomických přínosů šampionátu pro Českou republiku a zároveň pro hostitelská města Prahu a Ostravu,“ uvedl Český hokej v tiskové zprávě.

Díky rekordní návštěvnosti 797 727 diváků v Praze a Ostravě se podařilo překonat i dosavadní maximum z domácího šampionátu 2015, kdy na zápasy zavíralo 741 690 fanoušků. Tehdy i letos přitom základní úkol zněl: neprodělat. Tentokrát však organizátoři vedle obav z vrtkavého zájmu fanoušků brali při sestavování rozpočtu ohled taky na dozvuky covidu, zvýšené náklady na bezpečnost i rostoucí ceny energií.

Svaz proto požádal vládu o dotaci 200 milionů korun. Jako pojistku. Tu mu přiklepli s tím, že peníze vyplatí Národní sportovní agentura (NSA). Dalšími 110 miliony přispěly Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj. Turnaj byl úspěšný a těžce ziskový. Přesto svaz nemusí ze státní dotace vracet nic.

Po zlatém opojení začal seriál zvláštností. Odstartovala ho kauza kolem odměn, kterou jako první otevřel deník Sport. (více čtěte ZDE>>>) Svaz nechtěl vyplatit předem slíbenou prémii milion korun v plné výši všem hráčům a realizačnímu týmu. Maséři a kustodi, kteří v době kolem turnaje dva měsíce skoro nespí a dřou jako koně, měli nakonec dostat 150 000 korun na hlavu, neboť prý se na ně po turnaji stejně skládají hráči. Obdrželi 100 000, třetinu jim totiž strhli za vstupenky na zápasy, které dostali. Víc než o konkrétní sumu tady přitom šlo o princip, že svaz má potřebu po tak úchvatném šampionátu krátit předem domluvené prémie.

Ani ti, co šampionát organizovali, zajisté nechtějí přijít zkrátka. O tom se však mlčí. Co se bude s penězi pro hokej dít dál? Prezident svazu Alois Hadamczik už dřív prohlásil, že zisk se rozdělí do hnutí. „Profesionální hokej vydělal peníze pro malé kluby a pro děti. Dopředu jsme avizovali, že budou rozděleny odshora dolů. Do klubů,“ pravil. Nic víc.

Před devíti lety se někdejší svazový šéf Tomáš Král vyjádřil jasněji. „Naším dlouhodobým cílem je vychovávat hráče konkurenceschopné v nejvyšším možném měřítku. Dnes a denně se musí myslet na mládežnický rozvoj, výnos z šampionátu jednoznačně poputuje na ještě větší zkvalitnění nastartovaných programů. Je nepochybné, že úroveň hráčů je třeba zvyšovat. Nestačí však jen naše snaha a neustálé vymýšlení nových věcí, chuť hrábnout si musí přijít i zezdola. Ty směry se musí potkávat a protínat. Pořád platí, že děti se učí hokej v malých klubech. Platíme trenéry, přispíváme klubům z našich akademií, zařizujeme výstroj,“ uvedl v rozhovoru pro Sport v květnu 2015.

„Výkonný výbor ČSLH v návaznosti na ekonomické výsledky na svém zasedání rozhodl připravit strategický plán na podporu převážně mládežnického hokeje až do roku 2028,“ uvádí se ve zprávě svazu vydané tři měsíce po mistrovství světa.

Peníze se mají rozdat klubům. Vypadá to zatím spíš jen jako populistické gesto. Zatím chybí plán a vize, co s nimi bude dál, komu konkrétně půjdou, jak s nimi mají kluby naložit. Aby je místo mládeže nevrazily do nové posily pro áčko nebo za ně nekoupily služební vozy.