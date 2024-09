Duda s Irglem se chytli kvůli kauze odměn za MS: Musel jsem si protřít oči

V hokejovém prostředí a nejen v něm ten případ vzbudil patřičnou pozornost. To když se zlatí hoši z Prahy ozvali kvůli rozdělení prémií za vyhraný šampionát. Původně vše vypadalo sladce a růžově poté, co svazový boss Alois Hadamczik těsně před turnajem navýšil odměny o sto procent. Po mistrovství světa se však vyrojily dohady ohledně definitivního rozdělení. Celý díl Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.

Hráčům v čele s gólmanem Petrem Mrázkem nepřišlo férové. Obě strany si na stránkách webu iSport.cz vyměnily postoje. A v podcastu Zimák to celkem vášnivě dohráli i tradiční experti Radek Duda a Zbyněk Irgl. Popravdě řečeno, neshodli se.

Radek Duda tvrdí, že se měl vzít tým kompletně jako jedna rodina a podle toho ji ohodnotit. „Musel jsem si párkrát protřít oči, jestli se mi to nezdá. Jestli někomu dám slovo, musím to splnit a udělat to, co mám. Pokud neberu jako tým všechny lidi, co se kolem něj motají, a budu dělat rozdíly, to mi přijde úplně mimo mísu. Milion pro všechny znamená milion pro všechny,“ říká v Zimáku bývalý reprezentační útočník, účastník šampionátu ve Finsku 2003.

Zbyněk Irgl to vidí jinak. A i na základě svých někdejších zkušeností v národním týmu. „Mám na to o hodně jiný názor než Radek. Vzhledem k tomu, co jsem zažil v nároďáku, nikdy se nedělo, že by hráč byl na stejné úrovni jako asistent trenéra, tiskový mluvčí, potažmo maséři a kustodi. Ve svém názoru budu stát za panem Hadamczikem,“ rozehrává v Zimáku svůj pohled na věc.