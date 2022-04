Čechy čekají giganti Kanada a USA. Máme na to, hlásí před MS U18 Kulich

Pětitýdenní příprava, čtyři přáteláky a vidina velmi těžké skupiny. Taková je aktuální situace české reprezentace do 18 let před MS v německých městech Landshutu a Kaufbeurenu, které startuje v sobotu. Partu trenéra Jakuba Petra čekají v první fázi domácí výběr, Kanada a USA. Hvězdami týmu, který chce konečně přejít přes čtvrtfinálovou bránu, by měli být Jiří Kulich, Matyáš Šapovaliv a Eduard Šalé.

Hlavně nezačínat tam, kde se loni na šampionátu končilo. Výtečný dojem z bojů proti favoritům v základní skupině vystřídaly dva debakly, 1:11 s Ruskem a 3:10 s Kanadou. Pravda, tehdy šlo dva jasné favority celého šampionátu, nicméně pachuť byla značná. Role favoritů se pro letošek změnila . „Nemám tolik rád predikce, ale cítím, že jasně nejsilnější je výběr Spojených států,“ pokývl na nominační tiskové konferenci trenér Jakub Petr.

Právě USA budou jedním ze soupeřů českého týmu v základní skupině. Týmu, který se na rozdíl od předchozího výběru formoval tradičnější cestou, kdy se hráči z celého světa slétali postupně. Například jeden z očekávaných lídrů reprezentace Matyáš Šapovaliv se připojil jako poslední až v pondělí. „S loňským rokem se to opravdu srovnávat nedá. Má to pro a proti. Minulý rok se už na celý kemp sjeli všichni hráči, kteří byli k dispozici, a bylo to takové napodobení programů, jaké mají třeba Američané nebo Slováci. Teď to bylo jiné, ale po zdravotních potížích jsme připraveni,“ hlásí trenér Petr.

Zároveň rozhodl, že kapitánské céčko bude našito na dres karlovarského centra Jiřího Kulicha. Jde o jasně největší jméno výběru. Osmnáctiletý forvard, jenž celý rok působil v prvním týmu Energie a protlačil se i na mistrovství světa dvacítek, už dal tušit, co týmu přinese. V posledním utkání s Lotyšskem nasázel dvě branky, bitvu s Finskem rozhodl v nájezdech.

Karlovy Vary - Zlín: Kulich šikovně zametl puk mezi betony gólmana, 2:0 Video se připravuje ...

Právě druhý zmíněný výsledek vlil mladíkům potřebnou dávku sebevědomí před startem turnaje. „Pro nás to je výborný impuls. S Finy jsme si to často ztratili ke konci zápasu. Ale zase je třeba dodat, že jde o mistrovství světa, kde se jede od nuly. Tam to bude úplně něco jiného,“ okomentoval výhru v přípravě borec, jenž v extralize nasázel devět branek.

Společně s ním by se o ofenzivní akce měl starat především Matyáš Šapovaliv, jenž má za sebou vynikající ročník v kanadské juniorce. V osmašedesáti duelech zaznamenal 52 bodů. Zapomínat se nesmí ani na zázrak z Komety, Eduarda Šalého. I on už nakouknul do extraligy, i on se dovedl gólově prosadit. Tato tři jména, společně s obráncem Tomášem Hamarou, v nominaci vyčnívají.

„Cíle týmu? Vyhrát každý zápas a konečně urvat to čtvrtfinále. Teď jsme si s Finskem ukázali, že můžeme hrát s kýmkoliv. Takže si myslím, že na to určitě máme,“ zmínil Kulich nelichotivou bilanci osmnáctky, která za posledních deset let nástrahy čtvrtfinálových klání zdolala jen dvakrát. Naposledy pak v roce 2018. Tenhle výběr se to bude snažit změnit. Jeho cesta začíná už v sobotu odpoledne v Landshutu proti domácímu Německu.

Letošní šampionát je výjimečný tím, že po vyloučení Ruska a Běloruska se ho účastní pouze osm týmů. Nikdo nesestupuje, účast ve čtvrtfinále mají všichni jistou. Původně určené skupiny musely být přelosovány a český tým místo Švédska a dvou vyřazených mužstev dostal za soupeře USA a Kanadu. Druhou čtyřku v Kaufbeurenu tak tvoří Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Lotyšsko.