MS v hokeji do 18 let: Česko - Kanada 3:8. O soupeři pro čtvrtfinále je jasno

Eduard Šalé (vlevo) slaví gól na MS do 18 let • IIHF

Češi hrají na MS do 18 let proti Kanadě • IIHF

Kanadští hokejisté do 18 let slaví trefu proti české reprezentaci • IIHF

V mládežnických kategoriích patří Kanada obvykle k hlavním favoritům. A proti Česku v úterý na mistrovství světa do 18 let svou pověst vítězstvím 8:3 potvrdila. Nejprve skóroval Colby Barlow, následně hattrick doručil Matthew Wood. Ještě předtím, než se mu to povedlo, snížil Eduard Šalé parádní ranou. Přihrál i na gól Jiřího Fejcmana na 2:4. Jenže pak už pálili Kanaďané. Ty Halaburda, Porter Martone, Nick Lardis a Lukas Dragevic definitivně zlomili český odpor, po sedmé trefě střídal dosavadní fantom Michael Hrabal a pustil do klece Jana Kavana. Výprask ještě korigoval Martin Matějíček. Ve čtvrtfinále Češi potkají USA.