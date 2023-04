MS v hokeji do 18 let ONLINE: Česko - Kanada. Mladíci s oslabeným obrem

Eduard Šalé (vlevo) slaví gól na MS do 18 let • IIHF

Češi hrají na MS do 18 let proti Kanadě • IIHF

V mládežnických kategoriích patří Kanada obvykle k hlavním favoritům. Na letošním mistrovství světa do 18 let ovšem výběr Javorových listů nakoupil debakl 0:8 proti Švédům. Kanaďané postrádají hlavní hvězdy, které bojují v play off domácích juniorských soutěží. I proto by mohl český tým tradičního giganta potrápit. S Tre Kronor svěřenci Jakuba Petra prohráli „jen“ 0:2. Projeví se tento rozdíl i ve vzájemném měření s Kanadou? Sledujte ONLINE přenos ze zápasu od 18:30.