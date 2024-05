MS do 18 let: Česko - Slovensko 2:3. Pád v derby a konec, Mrtka nedohrál

Čeští hokejisté do 18 let hrají na závěr základní skupiny B o druhé místo • iihf.com

Čeští hokejisté do osmnácti let prohráli ve čtvrtfinále MS se Slovesnkem 3:2 • IIHF.com

Český čtvrtfinálový příběh? Od začátku velmi pochmurné vyprávění. Už po 80 sekundách zaváhal při rozehrávce obránce Tomáš Galvas a Radim Mrtka vzniklý požár hasil sekáním na Tobiáše Pitku. Pouhá předzvěst toho, že zadák z Třince nezažije zrovna nejpovedenější odpoledne. Vlastně spíš paralelu na hokejový horor.

Hned v úvodní přesilovce se totiž Slovensko ujalo vedení, a to zásluhou tečované střely Tobiase Tomíka. Národní tým do 18 let špatný vstupní dojem zkoušel po malých krůčcích vylepšovat. Už Matěj Kubiesa měl blízko ke skórování, když mu Ondřej Kos po svižném obkroužení klece nabídl puk do vyložené šance. To Slováci ještě přežili.

Technický přestupek slovenského zadáka Adama Beluška pak poslal červenobílý výběr do přesilové hry a těsně po jejím konci srovnal Adam Titlbach. Nacpal se do vzduchoprázdna v předbrankovém prostoru, dorážkou překonal opařenou defenzivu soupeře. Jenže takových momentů mělo Česko málo. Vlastně jen jeden jediný.

Svěřenci trenéra Davida Čermáka své tempo stupňovali, znát to bylo hlavně při dvou možnostech Adama Jecha, ten ovšem netrefil zařízení. Oproti předchozím kláním značně zlepšená přesilovka nenechávala Slováky v klidu, ojedinělý Pitkův výpad si navíc v klidu pokryl brankář Jakub Milota.

Českou pohodu nicméně znovu narušil Mrtka. V souboji trefil kolenem Tomíka mezi nohy, po dlouhém zkoumání u videa sudí vynesli drakonický trest: pět minut plus do konce zápasu! Tam se začal lámat sen dvouocasého lva.

Mladíci se dlouhému oslabení ještě ubránili, legendární slovenský útočník Miroslav Šatan starší na kostce nad ledem jen zklamaně sledoval šanci svého syna. Východním sousedům ovšem nabídnutá šance umožnila chytit druhý dech, záhy vyrovnali do té doby výrazný rozdíl ve střeleckých pokusech. Liščinského výpad ještě brankou neskončil, důraz Ondreje Maruny už však ano.

Střelec využil chyby pardubického Martina Švece, který nedokázal odpravit kotouč do bezpečí. Slovenští útočníci na sebe v euforii z opětovného vedení skočili tak, až se vtipně propojili mřížkami. Neúmyslný, ale zato pravdivý signál, že drží při sobě. Společně bojovali o Milotovo pracoviště také na konci druhé části, teenager s maskou ovšem nátlaku s vypětím všech sil odolal.

Pořádně ho bodla až druhá gólová rána Maruny ve 43. minutě. Zástupce Charlottetownu vystihl další naivní rozehrávku v podání Adama Krále, okamžité zakončení nachytalo Milotu v nedbalkách. Pořádně se na spoluhráče musel zlobit už o chvíli později, kdy Pobežal vystihl tragickou přihrávku a fičel sám k české brance.

Když už se zdálo, že snaha osmnáctky přichází vniveč, vydolovaný kotouč od mantinelu předal Tomáš Galvas na kolegu z obrany Jakuba Fibigra. Ten mířil náramně, gólová rána efektně zacinkala na tyčku. Záhy měl na holi srovnání Tomáš Poletín, ale tentokrát hrála tyčka proti.

Po netaktickém podrážení Švece v útočném pásmu se vítr z českých plachet vytratil. Svěřenci Martina Dendyse závěrečné bránění zvládli, tým zpod Tater slaví postup do bojů o medaile. Na Česko na MS žádná nezbude.