Kdo tedy pojede z NHL či AHL na MS? Naděje u Špačka, ve hře je i obr z Calgary

Do startu mistrovství světa v Herningu a Stockholmu schází dva týdny, v pátek 9. května čeští hokejisté vyrukují v Dánsku na Švýcary při odvetném partu finálové řežby loňského šampionátu v Praze. Dnes od 16:30 přijde na řadu ostravské repete se Slováky, příští týden České hry v Brně, kde už fanoušci uvidí v akci několik hráčů ze zámoří. Kteří by to měli být?