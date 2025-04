Finalisté (zatím) v mlze. A Gazda do Pardubic, jak prozradil Dědek? Asi jo, no…, pousmál se

Místo, v němž v noci zažili triumfální mistrovský návrat z Pardubic, už zase patří hokejové reprezentaci. Ale titul Komety zůstal velkým tématem. „Když jsem přicházel na trénink, viděl jsem hráče, jak se trousili z města,“ pousmál se obránce Radek Kučeřík, jenž ještě v minulé sezoně hrával za Brno. Stejně jako další bek Daniel Gazda. A v příštím ročníku by měl válet za Pardubice. Sám o tom nechtěl mluvit, ale během sezony to mimo jiné v pořadu Zimák na webu iSport.cz prozradil majitel Dynama Petr Dědek. „Jo? No tak asi jo,“ dodal nesměle reprezentační bek. Vedení národního týmu zatím neprozradilo, o koho bude mít z finalistů zájem.

Hlavní otázka zůstala nezodpovězena. Kdo z Komety a Pardubic se připojí k reprezentaci?

Po tréninku s novináři promluvil asistent Jiří Kalous, podle něhož bude teprve hlavní kouč Radim Rulík hráče kontaktovat. Přeci jenom je ještě brzo, dohrálo se v úterý večer…

„Víme, koho bychom chtěli, ale ještě to nebudeme zveřejňovat. Radim má svůj postup jako hlavní kouč, spojí se s hráči, zjistí situaci, zdravotní stav, mentální rozpoložení a uvidíme, kdo dorazí,“ řekl k tomu Kalous.

Z finalistů by se mohlo jednat o šest hráčů, kteří loni slavili v Praze zlato: Jan Ščotka, Jakub Flek (Kometa) a Libor Hájek, Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Jáchym Kondelík (Pardubice).

Jasněji by mělo být až po čtvrtečním utkání, v němž národní tým v rámci Českých her nastoupí proti Finům. To už by se měli přesunout i do tradiční kabiny, v níž za normálních okolností bývají. Jenže teď je to stále domácí hájemství zlaté modrobílé šlechty…

„Sportovně to klukům moc přeju. Zaslouží si to. A věřím, že to pořádně oslaví,“ uvedl obránce Kučeřík, jenž v Kometě strávil čtyři sezony v kuse. Než před tou poslední odešel. A zrovna přišel o titul…

„Někde vzadu v hlavě to může mrzet, ale já na to tak nekoukám. Všechno se v životě děje tak, jak má,“ řekl na téma svého odchodu do finského Ässätu. Bývalým parťákům ale držel palce. „Je tam spousta krásných příběhů, třeba Jakub Flek. Roky si musel počkat a teď má titul,“ připomněl kapitána Komety.

Za ni před rokem hrával i další bek Gazda, jenž poslední ročník strávil ve finském Ilvesu. A v té další by měl být oporou Pardubic, poražených finalistů.

Takže měl při sledování rozpolcené pocity? „Sledoval jsem to. Loni jsem hrál v Brně, mám tam spoustu přátel na celý život. Ale zároveň jsem se díval i na Pardubice. Takže na obě strany,“ reagoval diplomaticky Gazda.

O novém působišti nechtěl mluvit. „Nevím, jak je to smluvně. Ještě nemůžu říct, kam jdu,“ opatrně uvedl zadák k tématu přesunu do kádru poraženého finalisty. Ale už nemusí mlžit, vždyť to, že bude hrát za Pardubice, už během sezony potvrdil mimo jiné v podcastu Zimák z dílny iSport.cz majitel Petr Dědek!

Ten mluvil o tom, že už má Dynamo smluvně zavázané dva beky. A jedním z nich byl právě Gazda.

„Jo? No… Tak asi jo,“ pousmál se.

Ale teď to až tolik neřeší. Soustředí se na reprezentaci a na to, aby se udržel v kádru pro nadcházející šampionát. V obraně je přetlak, který se ještě zvýší o finalisty.

O nich by mělo být jasno během čtvrtka.