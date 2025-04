Je to i vaše velké osobní vítězství?

„Hlavně jsem měl kolem sebe borce jako Jirka Horáček, Jarda Barvíř, Honza Švaříček a další. Ti mi obrovsky pomohli. Když jsem se rozhodoval, jestli to mám vzít po panu Modrém, nejdříve jsem chtěl slyšet jejich názor. Oni řekli, ať do toho jdu, že mi pomůžou. A dostáli slovu. Pomohli mi excelentně.“

Jak jste dokázali porazit v sériích Spartu a Pardubice, dva nejbohatší kluby s nejnabitějšími kádry?

„Furt je mi předhazován můj způsob hry. Vrátím se o soutěž níž. V Třebíči jsem hrál s klukama, kteří byli i na hraně té ligy. A dokázali jsme vyhrát základní část. Když dáte k systému obětavost a modrobílé srdce, které tam frajeři hodili na led, jsou možné zázraky. Před zápasem jsem klukům řekl, že v českých rádiích je písnička, ve které jsou slova „touha je zázrak, kámo zázrak“. (od Daniela Landy) A ta touha z hráčů sršela. Zvládli to.“

A v čem konkrétně jste byli lepší než favorité?

„Měli jsme lepšího gólmana než Sparta i Pardubice. Možná na to máte jiný názor, ale tak to prostě je. Postyho (Postavu) jsem měl na očích v první lize a patřil jsem k těm, co mu věřili. Neskutečně nás za Přerov trápil, i když jsme s Třebíčí přes něj ve čtvrtfinále přešli. Jen díky němu to byl neskutečný boj. Ten kluk je snad bez nervů. Chytá fantasticky.“

Jaké jsou další přednosti mistrů?

„Zblokovali jsme tři sta padesát střel za dvacet zápasů. Bez toho to nemůžete vyhrát. A potřebujete zabijácký instinkt. Ten jsme měli s oběma soupeři. V sedmém zápase chytl Posty v prvních pěti minutách tři góly. Že to bude až takový vichr z hor, jsem nečekal. Pak jsme se z toho vymotali. Náš první gól, to byla pro Pardubice rána do vazu. Když tam dojedete a hned jim to tam fláknete…Naše sebevědomí šlo okamžitě nahoru a jejich dolů. Tak to je. Ten gól poslal Pardubice do kolen. A jaký je to mančaft!“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Vy zkrátka učíte hráče vítězný hokej.

„Nechci, aby to znělo namyšleně. Třinec vyhrál pět titulů za sebou, což je famózní. Ale ten hokej hrála Kometa v sezonách 2016/17 a 2017/18. Třinec se z toho neskutečně poučil a začal hrát obdobně. Měl výborné hráče a díky tomu systému, kterému věřím, dokráčel k titulu.“

Souhlasíte, že jste v sezoně dokonale trefili posily?

„Souhlasím. Libor Zábranský nám neskutečně pomohl. Pro Petera Muellera je Brno jako dělané. Šimon Stránský? Chci s ním vylepšit defenzivu, ovšem dopředu je neskutečný. O Arttuovi Ilomäkim jsem vám říkal hned, že pro něj mám slabost. Je to vydrilovaný Fin.“

Ukočíroval jste nakonec i svéráze Kristiána Pospíšila, že?

„I Pospec si dal ego do prdele a fáral. O to víc mu to přeju.“

Co znamenal váš vzkaz pro Wendy do televizní kamery, který jste měl napsaný na papíře?

„To bylo pro dceru, která před dvaceti lety tragicky zahynula. Vždycky mi hrozně fandila a říkala: ´Taťko, jste borci!´ Čekal jsem na tento moment a jsem strašně rád, že jsem jí to mohl napsat a poslat tam nahoru. Určitě nám držela palce.“

A co bude s brněnským klubem dál?

„Jéžíš, já vidím akorát na dnešní večer. Na budoucnost Komety a ani na svou nevidím.“