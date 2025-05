„Je to další zkušenost, myslím, že máme mladý tým. Kluci, kteří hrají v Evropě i za mořem ještě tolik zápasů za nároďák nemají. Budujeme super partu do budoucna a doufejme, že nás čeká světlejší období. Poslední dva tři roky už dokážeme bojovat se špičkou, když se daří, loni jsme si zkusili, co to obnáší a jaké to je dojít až do finále. Čtvrtfinále je ukazatel, jestli je turnaj úspěch nebo ne. Do příštího roku budeme zase zkušenější,“ přidal David Pastrňák.