Vedení české reprezentace nahlásilo na soupisku pro MS zatím 15 hráčů do pole a dva brankáře. Nechybí David Pastrňák, Roman Červenka nebo Filip Hronek. Jde o soupisku, která se musí povinně v minimálním počtu 15+2 nahlásit den před začátkem MS. Do dvou hodin před zápasem lze soupisku doplňovat. Takže se dá čekat, že zbylé hráče doplní trenéři v pátek. Včetně Nečase. I tak dva útočníci zřejmě zůstanou mimo. Možná to padne na Voženílka a Klapku.