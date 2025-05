Ingredience už Radim Rulík se svým trenérským štábem vybral. Teď z nich musí umíchat co nejlepší mužstvo, najít vazby a spojení, které ho dovedou k úspěchu. Otázek je habaděj, variant se nabízí spousta. Koho postavit do útoku k Davidu Pastrňákovi? S kým by mohl vyrazit do boje Martin Nečas? Navážou Tomáš Kundrátek s Liborem Hájkem na spolupráci ze zlaté Prahy? Úplně jasno není ani o jedničce mezi tyčemi, kde se rozhodne mezi Karlem Vejmelkou a Danem Vladařem. Deník Sport a iSport.cz přináší možnosti, jak by sestava na jednotlivých pozicích mohla vypadat ZDE>>>