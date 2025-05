Osmnáct hráčů z NHL zařadil do třiadvacetičlenné nominace na domácí mistrovství světa ve Stockholmu trenér Švédska Sam Hallam. Do turnaje může poslat 25 hokejistů a nechává si ještě volná místa pro další možné posily ze zámoří. Nově kádr posílili obránce Jonas Brodin s útočníkem Marcusem Johanssonem z Minnesoty, která vypadla v prvním kole play off v noci na středu s Vegas. Už ke konci minulého týdne bylo jasno, že tým doplní také forvard Elias Lindholm z Bostonu a brankář Jacob Markström z New Jersey.