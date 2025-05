V přípravě na šampionát Slováci zatím zapsali pět porážek a dvě vítězství. Dvakrát padli se Švýcarskem a Českem, přičemž nestačili ani na Německo. V odvetném klání však Němce zdolali, stejně jako v pátek večer 4:2 Francii.

Kostru současného mužstva tvoří v Česku dobře známí Matúš Sukeľ, Dávid Mudrák, Michal Ivan, Róbert Lantoši, Miloš Roman, Patrik Koch, Martin Faško-Rudáš nebo Maxim Čajkovič. Z KHL přijeli brankář Patrik Rybár a obránce Mário Grman.

Největší slovenské hvězdy ale řekly NE. Čerstvě po sezoně mají Juraj Slafkovský, Erik Černák, Tomáš Tatar a Šimon Nemec. „V NHL je situace taková, že i když nám všichni skončili, na mistrovství světa nás neposílí. Je to víceméně z důvodů nesouhlasu klubů nebo jejich silných doporučení. Hráči jsou unavení nebo hráli se zraněním, proto se rozhodli, že tento rok se mistrovství nezúčastní,“ sdělil prezident slovenského svazu Miroslav Šatan krátce po utkání s Francií.

„Myslím si, že hráči se k tomu sami a jednotlivě budou vyjadřovat. U Tatara to byly osobní důvody, bylo to komunikované. Také Juraj Slafkovský dával nějaké oznámení. Hovořili jsme spolu, takže tam to bylo pod klubovým doporučením. Černák hrál v podstatě se zraněním, situace si tam žádá léčbu stejně jako u Šimona Nemce,“ doplnil Šatan.

Informace o nepříznivém zdravotním stavu hráčů z NHL měli Slováci předem. „Samozřejmě jsme doufali, že by se nějakým zázrakem dali dohromady. Teď některým z nich hrozí operační zákroky, takže bohužel je na mistrovství neuvidíme,“ líčil asistent trenéra Peter Frühauf.

Slafkovský kritizoval svaz

Slafkovského absence překvapivá není, tahoun Montrealu totiž před časem ostře zkritizoval vedení Slovenského svazu ledního hokeje. „O Slovensku můžu říct spoustu špatných věcí, které bych rád změnil, ale neudělám to. Pokud chceme být úspěšní, musí se některé věci v SZĽH změnit,“ řekla v říjnu jednička draftu 2022 pro zámořský server The Athletic.

„Na Slovensku je všechno o známostech, ale všichni se o tom bojí mluvit. Myslíte si, že Hossa chce pracovat pro svaz? Ne. Gáborík? Ne. Je to kvůli některým lidem, kteří už tam jsou, dělají si to po svém, takže to prospívá jim a ne slovenskému hokeji. To je můj názor,“ rozohnil se tehdy Slafkovský.

Po vypadnutí Canadiens s Washingtonem svou neúčast na MS zdůvodnil diplomaticky. „Měl jsem dlouhou sezonu, bavil jsem se s týmem a vyhodnotili jsme, že nejlepší rozhodnutí bude, že na mistrovství nepojedu,“ komentoval jednadvacetiletý forvard. „Měl jsem dobrý rozhovor s Miroslavem Šatanem. Všemu porozuměl, mezi námi je všechno v pořádku,“ ujistil.

Pozvánky odmítli také extraligoví finalisté, kterým sezona skončila v úterý. Peter Čerešňák, Miloš Kelemen, Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil a Lukáš Cingeľ nepřijedou z důvodu zranění.

Větší prostor tak dostanou mladíci z AHL. Už jistého Adama Sýkoru z farmy Rangers doplnili Martin Chromiak, Samuel Honzek a Dalibor Dvorský, kteří se zapojí do sobotní generálky s Francií. Otazník visí nad možným příjezdem dalších hráčů z AHL - Pavola Regendy, Olivera Okuliara, Filipa Mešára či Samuela Kňažka. Čeká se i na Martina Gernáta z ruské Jaroslavle.

Složitou základní skupinu na šampionátu odehrají Slováci ve Stockholmu. Začnou proti domácím Švédům, následně je čekají duely se Slovinskem, Rakouskem, Francií, Kanadou, Lotyšskem a Finskem.