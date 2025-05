Nahlas to od nikoho neuslyšíte. Hráči jsou pokorní, při zemi. Ale stačí se podívat, jak se rodí výběr pro nadcházející šampionát. A je snadné si říct: Tohle je tým, který znovu půjde za zlatem! Už teď je na soupisce pro České hry třináct hráčů, kteří před rokem pomohli k titulu. Včetně klíčových mužů – kapitána Romana Červenky a v záloze je ještě největší kalibr. David Pastrňák! Ten se připojí před turnajem. Vyrazí tedy do Dánska a Švédska (opět) zlatý tým? Program MS 2025>>>

Po čtvrtečním vítězství nad Finy v Brně přišel pozdravit do kabiny spoluhráč Lukáš Dostál. Hrdina z Prahy. Muž, který zavřel branku, a ve finále se Švýcary nepustil gól. Vřele se objímal jak s kustody, tak se zlatými parťáky.

Jasně, letos bude chybět, protože nemá v NHL smlouvu. Ale jinak je v kádru dost šampionů, kteří by mohli vytvořit jádro mužstva, které může směle pomýšlet na obhajobu.

Je to téma, které veřejně není příliš komentované, ale v hlavách hráčů ta vidina je. A žene je dopředu. Právě kvůli ní ani extraligoví finalisté neváhali a okamžitě se připojili k národnímu celku.

„Budeme chtít odvést maximum, to je jasný. Očekávání jsou vždycky. Věřím, že tým bude kvalitní a cíle mohou být co nejvyšší,“ hlásí kapitán Červenka, jenž je zosobněním kladného přístupu. Hned dva dny poté, co s Pardubicemi musel spolknout výplach v sedmém utkání, už se objevil na ledě. A s ním i další finalisté.

„Hned jsem přetočil list. Nový den. Nové šance. Sezona ještě neskončila, v tomhle je reprezentace dobrá, člověk si ještě může spravit chuť,“ hlásí útočník, který se chystá na dvanáctý šampionát, čímž vyrovná počin Davida Výborného, zlatého kapitána z Vídně z roku 2005.

Vedle něj se o obhajobu popere i Pastrňák, sedminásobný držitel Zlaté hokejky. O něm už nemá cenu se ani dál rozepisovat… Pokud budeme počítat i lídra Bostonu, jenž se k elitnímu výběru připojí až v úterý před odletem, je v mužstvu čtrnáct zlatých mistrů z Prahy!

Definitivní nominace bude vyřčená až v neděli večer, ale dá se čekat, že všichni mají do výběru velmi blízko. O povolaných finalistech (Červenka, Sedlák, Hájek, Kondelík a Flek) už to trenér Radim Rulík prohlásil. A dá se čekat, že i zbytek hráčů má obří naději.

Jsou prověření, loni zvládli enormní domácí tlak, ani jeden z nich se nepotýká se zásadním výkyvem formy. „Vždycky je dobře, když je v týmu co nejvíc hráčů, kteří cestu prošli. A vědí, jak vyhrát. Hlavně v těch klíčových momentech. Prostě celkově ví, co to obnáší,“ souhlasí kapitán Červenka, dvojnásobný světový šampion. „Na to se mohou nabalit další kluci, u kterých je motivace a chtějí taky zvítězit. I když nebude tolik hráčů z NHL, tým bude mít svojí kvalitu a uvidíme,“ dodává duše mužstva a muž, který je ve 39 letech stále na vrcholu výkonnosti.

Automatické letenky na MS se nerozdávají

Právě zlatí šampioni vytvoří kostru, k níž se nabalí další. Hladoví hráči, kteří o Prahu přišli, i oni si chtějí na krk pověsit zlato. Protože po chudých letech viděli, že je to reálné.

„Určitě je dobře, pokud by bylo v týmu hodně kluků z minulého roku. I soupeři, když uvidí soupisku, budou vědět, že máme kvalitní hráče a měli jsme úspěch. Trošku se jim to dostane do hlavy,“ popisuje útočník Ondřej Beránek, jehož Praha vykopla mezi reprezentační pilíře. A sebevědomí z něj udělalo nejen dříče a pracanta, ale i nejlepšího střelce extraligy!

V sezoně ve Varech váleli spolu s Jiřím Černochem. Což je případ hráče, zapadající do kategorie hladových vlčáků, kteří touží doplnit současné mistry. „I jemu bych to moc přál,“ říká Beránek. Ale také on se drží při zemi. I když v Praze vyhrál, ještě neznamená, že má automaticky letenku do Dánska a Švédska.

Podobně to vnímají i ostatní. „Neřekl bych, že máme nějakou výhodu. Všichni mají stejnou šanci. Viděli jsme to už loni, že byli v týmu hráči, u kterých se to tolik nečekalo,“ říká útočník Matěj Stránský, jenž už si vyzkoušel i pozici reprezentačního kapitána.

„Člověk si to musí zasloužit hlavně výkony na ledě. Ne tím, co bylo. Myslím si, že takhle to máme nastavené všichni v hlavě,“ dodává bek Jakub Krejčík, jenž zažil dva předešlé domácí šampionáty. V roce 2015, i ten poslední, zlatý.

Jisté je, že určitou výhodu šampioni mají. Což dokazuje, že pět finalistů, kteří si připojili jako poslední, už podle Rulíka mají účast na šampionátu jistou. A jedná se právě o mistry z Prahy…

„To nejsou hráči, které bychom zkoušeli, ale odjedou s námi na mistrovství světa. Program jim uděláme tak, aby se co nejlíp nachystali na první utkání na šampionátu,“ hlásí Rulík.

Zlatá obhajoba statuje v pátek 9. května. Zrovna proti Švýcarům, které národní tým před rokem skolil ve finále.

Kdo (ne)pojede z Prahy?

brankáři

Lukáš Dostál (nemá smlouvu)

Petr Mrázek (zdravotní problémy)

Karel Vejmelka

obránci

Radko Gudas (zdravotní problémy)

Libor Hájek

Michal Kempný

Jakub Krejčík

Tomáš Kundrátek

Jan Rutta (zdravotní problémy)

Jan Ščotka (nebyl pozvaný, zdravotní problémy)

David Špaček

útočníci

Ondřej Beránek

Roman Červenka

Jakub Flek

David Kämpf (hraje o Stanley Cupu)

Ondřej Kaše (omluvil se)

Jáchym Kondelík

Dominik Kubalík (omluvil se)

Martin Nečas (hraje o Stanley Cup)

Ondřej Palát (omluvil se)

David Pastrňák

Lukáš Sedlák

Matěj Stránský

David Tomášek (omluvil se)

Daniel Voženílek

Pavel Zacha (zdravotní problémy)

Pozn.: Tučně zvýraznění jsou hráči, kteří jsou momentálně v nominaci (plus David Pastrňák)