Slovákům se omluvily opory, Daňo ale pozvánku nedostal: Sám nevím proč. Našim fandím

Zatímco v minulém roce se na světovém šampionátu v Ostravě proháněli Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry nebo Martin Pospíšil, letos museli Slováci sáhnout jinam. Největší persony se postupně omlouvaly, ze zdravotních důvodů a doporučení klubů.

Stěžejní role tak převezmou mladíci. Ze zámoří dorazili brankář Samuel Hlavaj, obránce Samuel Kňažko a útočníci Martin Chromiak, Dalibor Dvorský, Samuel Honzek a Adam Sýkora. Do NHL z nich v tomto ročníku naskočili jen Dvorský s Honzekem, drtivou většinu zápasů ale odehráli na farmě.

Nejzkušenějším fachmanem bude třiatřicetiletý Samuel Takáč, dále pak jednatřicetiletý Michal Krištof či o dva roky mladší Mislav Rosandič s Róbertem Lantošim. Třicítku už oslavil také gólman Patrik Rybár, jenž společně se zadákem Máriem Grmanem dorazil z ruské KHL.

Omlazený tým by za jiných okolností stál i na Marku Daňovi, jemuž ale pozvánka nedorazila. Co za tím stojí? „Sám pořádně nevím, žádná komunikace neproběhla. V podstatě doteď jsem se ještě nedozvěděl proč. Je to spíš otázka na realizační tým Slovenska,“ komentuje Daňo.

Všechno zlé je k něčemu dobré

Z kádru Třince naopak kouč Vladimír Országh ukázal na Patrika Kocha, Miloše Romana a Patrika Hrehorčáka. „Teď je to tak, že možná jedni z nejzkušenějších evropských hráčů tam jsou Paťo Hrehorčák s Milošem Romanem, kteří toho už odehráli hodně. Věřím, že se poskládá dobré mužstvo a chlapci, kteří příležitost dostanou, se jí chopí a budou přínosem. Snad udělají pěkný výsledek,“ přeje si Daňo.

„I když se nezúčastním, určitě to sledovat budu. Když se hrálo play off po našem konci s Třincem, díval jsem se skoro na každý zápas. Člověka to neustále nabádá k tomu, aby sledoval, jak se komu daří. Na mistrovství našim fandím,“ hlásí trenčínský odchovanec.

Byť si na svůj celkově šestý šampionát bude muset počkat, delší posezonní dovolenou kvituje. „Dlouhé roky, tři sezony po sobě, jsem šel až do posledního zápasu. V minulém roce pak přišlo mistrovství, takže mé tělo dostalo zabrat. I když to na konci sezony nedopadlo, jak jsme v Třinci všichni chtěli a doufali, všechno zlé je k něčemu dobré. Tělo teď dostane zasloužený oddech. Má možnost se zregenerovat a připravit na další sezonu,“ ví Daňo.

V příštím roce by rád dotáhnul Oceláře znovu na vrchol, v hlavě má však i další výraznou metu - olympijské hry v Miláně. „Samozřejmě to každého hokejistu láká, olympiáda je vrchol. Už jsem zažil tu covidovou, ale ještě bych rád prožil i jednu, která bude v normálním režimu,“ usmívá se bronzový medailista z Pekingu.

Ve stockholmské základní skupině MS se Slováci utkají se Švédskem, Slovinskem, Rakouskem, Francií, Kanadou, Lotyšskem a Finskem. Premiéra je čeká už v pátek večer (20.20) proti favorizovaným domácím Švédům.

Nominace Slovenska na MS 2025

Brankáři: Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL; Iowa Heartlanders/ECHL), Adam Húska (Lugano/Švýc.), Patrik Rybár (Kunlun/KHL),

Obránci: Michal Beňo (Zvolen), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Dávid Romaňák (Spišská Nová Ves), Mislav Rosandič (Košice), Mário Grman (Vladivostok/KHL), Michal Ivan (Liberec/ČR), Samuel Kňažko (Cleveland/AHL), Patrik Koch (Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Hradec Králové/ČR),

Útočníci: Maxim Čajkovič, Matúš Sukeľ (oba Litvínov/ČR), Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši (oba Liberec/ČR), Patrik Hrehorčák, Miloš Roman (oba Třinec/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Matej Kašlík (České Budějovice/ČR), Michal Krištof (Langnau/Švýc.), Samuel Honzek (Calgary Flames/NHL; Calgary Wranglers/AHL), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Dalibor Dvorský (St. Louis/NHL; Springfield/AHL), Adam Sýkora (Hartford/AHL)